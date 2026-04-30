30 квітня 2026, 9:10

Чи змінить НБУ облікову ставку: що очікують банкіри

Посилення інфляційного тиску та світові енергетичні ризики підтримують очікування збереження Національним банком України (НБУ) жорсткої монетарної політики, вважають опитані агентством «Інтерфакс-Україна» банки.

Посилення інфляційного тиску та світові енергетичні ризики підтримують очікування збереження Національним банком України (НБУ) жорсткої монетарної політики, вважають опитані агентством «Інтерфакс-Україна» банки.

Очікування банкірів

Більшість респондентів очікує, що на засіданні у четвер Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 15% річних, тоді як один із них допускає її підвищення до 15,5−16%.

«З початку березня в Україні помітно посилився інфляційний тиск, насамперед через суттєве подорожчання пального», — повідомив агентству директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

Він вважає базовим сценарієм підвищення облікової ставки до 15,5−16% на найближчому засіданні НБУ, а у разі наближення інфляційного тиску до верхньої межі очікувань — рішення на користь 16%.

У березні, за оцінками представника банку, бензин А-95 подорожчав приблизно на 14%, а дизельне пальне — більш ніж на 36%. Така динаміка є чутливою для економіки, оскільки вартість пального швидко переноситься у ціни на логістику, виробництво, послуги та продовольчі товари.

«Підвищення облікової ставки у такій ситуації виконуватиме одразу кілька функцій: має допомогти пригальмувати інфляційний тиск, стане додатковим запобіжником від надмірного тиску на гривню та посилить привабливість гривневих інструментів заощадження», — додав він.

Сценарій незмінної ставки респонденти пояснюють тим, що вплив геополітичної ситуації та світових енергетичних ризиків на інфляцію ще потребує додаткової оцінки.

«Поточна геополітична ситуація, динаміка світових енергетичних ризиків, а також перша реакція внутрішніх ринків на підвищення світових енергетичних цін вказують на те, що період оцінки та аналізу можливих ризиків і їх впливу на інфляційне середовище ще не завершився», — повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

На його думку, за умови збереження геополітичного напруження ставка може залишатися незмінною майже до кінця року для контролю проінфляційних ризиків.

ОТП Банк також не очікує зміни облікової ставки, оскільки поточна ситуація ще не є достатньо стабільною для такого рішення, повідомила начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу банку Інна Провотар.

«Ситуація має стабілізуватися настільки, щоб зміни облікової ставки ставали поштовхом для розвитку економічної активності. Наразі це може ще більше розхитати інфляцію», — зазначила вона.

У Радабанку очікують збереження облікової ставки, оскільки через невизначеність щодо Ормузької протоки нафтовий фактор залишається головним ризиком для інфляції та ставок, зазначив начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Сергій Гнезділов.

Щодо оновлення макропрогнозу центробанку на 2026 рік респонденти очікують перегляду насамперед інфляційних оцінок і прогнозної траєкторії облікової ставки.

Читайте також: Чому облікова ставка збільшується, а дохідність гривневих вкладів — не дуже

Замотаєв зазначив, що у березні інфляція становила 1,7% у місячному та 7,9% у річному вимірі, а за підсумками квітня може сягнути 1,5−2% та 8,8−9,3% відповідно. Він вважає, що регулятор може закласти вищі інфляційні очікування та триваліший період жорсткої монетарної політики.

Печерицин очікує, що інфляція до кінця року може бути ближчою до 10%, ніж це передбачалося раніше. На його думку, за такого сценарію НБУ може переглянути прогноз облікової ставки та довше утримуватися від пом’якшення монетарної політики.

Облікова ставка

Нацбанк 29 січня цього року знизив облікову ставку на 0,5 в.п. — із 15,5% до 15% річних, після чого на наступному засіданні 19 березня зберіг її на цьому рівні.

У січневому макропрогнозі регулятор очікував уповільнення інфляції до 7,5% за підсумками 2026 року.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
