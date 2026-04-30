В якому банку найвигідніше покласти 100 000 грн на депозит навесні 2026 року

Попри воєнні ризики та загальну економічну невизначеність, депозит для українців залишається одним із найпростіших способів зберегти кошти і отримати прогнозований дохід. Навесні 2026 року банки продовжують активно конкурувати за вкладника: одні роблять ставку на максимальний відсоток, інші — на гнучкість, поповнення чи зручне дистанційне оформлення. Ми зібрали шість актуальних пропозицій і подивилися, де сьогодні, на наш погляд, можуть бути цікаві умови для розміщення 100 000 грн.

O.Bank — сильна депозитна лінійка Ідея Банку та оформлення в застосунку

Мобільний O.Bank, який надає доступ до депозитних продуктів АТ «Ідея Банк», навесні 2026 року має одну з найсильніших пропозицій у добірці. У лінійці є відразу декілька продуктів, на які варто звернути увагу: «На старт» зі ставкою 17% річних терміном на 100 днів та 6 місяців, «О. Депозит» — 16,90% річних терміном від 1 до 18 місяців, та «Для своїх» — від 7,5% до 16,80% річних, залежно від строку, формату виплати відсотків і надбавок. Є у продуктовій лінійці й гнучкіші рішення — наприклад, вклад «Вільні кошти» на вимогу під 5% річних, який допускає поповнення та часткове зняття в межах незнижувального залишку, а також депозит «Разом до перемоги» на 100 днів під 12% річних із можливістю поповнення сумою від 1 000 грн. Отже, O.Bank/Ідея Банк закриває відразу декілька сценаріїв користування грошима — від максимальної дохідності до збереження доступу до частини коштів.

Окрім ставки, окрема перевага O.Bank — зручність користування продуктом. Оформити депозит можна без відділення, просто у смартфоні, а в лінійці є варіанти як для нових клієнтів, так і для тих, хто вже користується сервісом. Наприклад, депозит «На старт» прямо орієнтований на клієнтів, які раніше не мали депозитів в Ідея Банку, тобто фактично працює як зручна точка входу для нового вкладника (максимальна сума вкладу — саме 100 000 грн). Для тих, хто цінує простоту, це важливий аргумент: не потрібно витрачати час на папери, а керувати вкладом можна дистанційно. До того ж депозит «Для своїх» від Ідея Банку став переможцем FinAwards 2026 у номінації «Найкращий депозит», що для такого продукту є сильним репутаційним сигналом.

Якщо брати найвигідніший із наданих гривневих варіантів для суми 100 000 грн, то це депозит «На старт» на 6 місяців під 17% річних. За такого сценарію чистий дохід після сплати 18% ПДФО і 5% військового збору становитиме близько 6 563 грн. Це один із найкращих коротко- і середньострокових результатів у цій добірці. Водночас для вкладників, яким важлива не лише ставка, а й вибір формату, O.Bank пропонує альтернативи: у «О. Депозиті» та «Для своїх» можна вибирати виплату відсотків щомісяця або наприкінці строку, а також користуватися опцією поповнення в межах визначених договором строків.

Загалом O.Bank зараз виглядає як одна з найпривабливіших пропозицій для масового вкладника: конкурентна ставка, декілька помітних продуктів у лінійці, повністю цифрове відкриття та сильне позиціонування самого депозитного напряму. Для тих, хто хоче покласти 100 000 грн без зайвої бюрократії та походів до відділення, це справді один із найзручніших варіантів.

Агропросперіс Банк — висока дохідність та широкий вибір умов

Серед актуальних гривневих вкладів на суму від 100 000. грн увагу привертають депозитні програми Агропросперіс Банку, де поєднуються конкурентні ставки та широкий вибір умов розміщення.

Одну з найпривабливіших ставок на ринку пропонує акційний вклад «Посівний» — 17% річних у гривні на 6 або 9 місяців. Оформити його можна до 31.05.2026 р . Мінімальна сума становить 15 000 грн, тож розмістити 100 000 грн можна без обмежень. За шість місяців вкладник отримає понад 6 500 грн чистого доходу після оподаткування, що робить цей варіант вдалим рішенням для тих, хто хоче зафіксувати високу дохідність на середній строк.

Для вкладників, які цінують стабільність і прогнозованість, оптимальним вибором можуть стати вклади на 12 місяців, адже саме на цей строк банк пропонує максимальні ставки у базовій лінійці. Депозит «Класичний+» із виплатою відсотків наприкінці строку доступний під 16% річних, а «Класичний» зі щомісячною виплатою — під 15,25% річних. Обидві програми передбачають бонус +0,25 в.п. для пенсіонерів. Тож за вкладом 100 000 грн пенсіонери можуть отримувати близько 1 000 грн щомісяця чистого доходу після сплати податків.

Тим, хто хоче не лише зберігати кошти, а й поступово нарощувати суму вкладу, варто розглянути депозит «Капітал». Він передбачає щомісячну капіталізацію відсотків і дозволяє поповнювати рахунок протягом усього строку дії договору. Максимальна ставка становить 14,75% річних на 12, 18 або 24 місяці. Саме ця програма була відзначена як призер FinAwards 2024 у номінації «Найкращий депозит».

Загалом у банку доступні строки розміщення від 1 до 24 місяців, що дозволяє підібрати рішення як для короткострокового розміщення коштів, так і для довшого збереження дохідності. Оформити депозит можна у відділенні, а чинним клієнтам — дистанційно через онлайн-банкінг AP Bank, де також доступні поповнення вкладів, налаштування пролонгації, контроль виплат та інші сервіси.

У результаті депозитна лінійка Агропросперіс Банку виглядає збалансовано: тут є і високі акційні ставки, і класичні річні рішення для стабільного доходу, і програми для поступового накопичення. Для вкладників, які шукають привабливу дохідність у надійному банку з іноземним капіталом, ці пропозиції виглядають конкурентно.

Sense Bank

У Sense Bank основним продуктом для тих, хто хоче саме заробити на депозиті, є вклад «Прибутковий». За ним банк пропонує 11,5% річних на 3 місяці, 12% — на 6 і 12 місяців, та 13% — на 18 і 24 місяці. Мінімальна сума входу — 5 000 грн, вклад є строковим, без дострокового повернення, але з можливістю поповнення в межах умов договору.

На відміну від O.Bank, де сильніше виглядають коротші строки з високою ставкою, у Sense максимальна дохідність досягається на довшому горизонті. Якщо взяти 100 000 грн і розмістити їх на 18 місяців під 13% річних, чистий дохід після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору становитиме близько 15 084 грн. Це найбільша абсолютна сума заробітку в нашій добірці, але й чекати на неї доведеться довше, ніж у випадку з коротшими депозитами конкурентів.

Інші продукти Sense Bank — «Ощадний», «Збірка» та «Швидкий», радше, доповнюють лінійку. Перші два є безстроковими вкладами на вимогу під 4% річних у гривні, а «Швидкий» — короткий строковий депозит на 3 дні під 6%. Вони можуть підійти для гнучкішого користування коштами, але не є основними кандидатами на звання найвигіднішого варіанту для 100 000 грн.

Правекс Банк

У Правекс Банку ключовим продуктом для нашого порівняння є «Правекс Класика». Згідно з чинною таблицею ставок, у гривні він дає до 13,5% річних, а при відкритті в PRAVEX ONLINE — до 14,0% на строк від 93 до 183 днів. Відсотки виплачуються наприкінці строку, дострокове повернення не передбачене, але поповнення можливе практично до кінця дії вкладу.

Для вкладника логіка проста: якщо банк цікавить, саме з погляду дохідності, оформлення онлайн виглядає вигідніше. Якщо взяти мінімальний строк із діапазону максимальної ставки — 93 дні — то 100 000 грн під 14% річних принесуть близько 2 747 грн чистого доходу після сплати 18% ПДФО і 5% військового збору. Якщо ж розміщувати гроші на довший строк у межах цього діапазону, підсумкова сума заробітку буде більшою.

Окрім «Класики», у банку є ще депозит «Стандарт» із щомісячною виплатою відсотків. Але за максимальною ставкою він програє: у гривні це 11,5%, або 12,0% при відкритті онлайн, залежно від строку. Тому саме «Правекс Класика» лишається найлогічнішою базою для порівняння в нашому огляді.

МТБ Банк

У МТБ Банку найцікавішою для масового вкладника виглядає програма «Строковий». За нею банк заявляє ставку в гривні від 6,0% до 16,20% річних, строк — від 1 до 12 місяців, мінімальна сума — 2 000 грн. Це класичний строковий вклад без поповнення і без дострокового повернення, зі щомісячною виплатою відсотків.

Якщо дивитись на ставку, то це доволі непогана пропозиція. Розмістивши 100 000 грн на рік за ставкою 16,20% річних, після сплати 18% ПДФО та 1,5% військового збору можна заробити близько 13 041 грн чистого доходу. Проблема лише в тому, що на сайті банку в паспорті продукту ставка подана діапазоном, без деталізації, на який саме строк припадає верхня межа 16,20%.

У банку є також гривневі продукти «Накопичувальний» зі ставкою до 15,50%, і «Пенсійний» — до 16,30%. Але «Накопичувальний» поступається «Строковому» за верхньою межею ставки, а «Пенсійний» є спеціалізованою пропозицією, орієнтованою не на всіх вкладників. Саме тому для загального порівняльного матеріалу найдоречніше брати за основу універсальний «Строковий».

àbank

У àbank основною пропозицією для широкого кола вкладників є депозит Online. Банк заявляє за ним ставку від 15,10% до 15,50% річних у гривні, строки — 3, 6, 12 і 15 місяців, мінімальна сума — 1 000 грн. Відсотки можна отримувати щомісяця або капіталізувати, а для строків 3, 6 і 12 місяців передбачене поповнення в межах стартової суми, але не більше 100 000 грн на місяць.

Як і у випадку з МТБ Банком, у наданому документі ставка вказана діапазоном без прив’язки кожного конкретного значення до окремого строку. Тому для орієнтиру можна відштовхуватись від максимально заявленої межі. Якщо 100 000 грн розмістити на рік під 15,50% річних, чистий дохід після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору становитиме близько 11 935 грн. Це гарний результат для масового онлайн-депозиту.

Інші продукти банку менш релевантні для нашої добірки. «Допомога» теж дає 15,50%, але доступна лише пенсіонерам і має ліміт суми 50 000 грн. «Стандарт строковий» приносить до 14,40% у гривні, «Стандарт» — до 8,50% із можливістю дострокового розірвання, а «Рантьє» має поріг входу від 5 млн грн. Тобто саме Online є найзрозумілішою і найсильнішою пропозицією àbank для масового вкладника, який хоче покласти 100 000 грн.

Який висновок

Якщо дивитися на коротший горизонт і поєднання ставки, простоти та цифрового оформлення, сильно виглядає O.Bank із депозитом «На старт» на 6 місяців під 17% річних. Поруч із ним серед найцікавіших пропозицій варто виділити й Агропросперіс Банк: його акційний вклад «Посівний» також дає 17% річних на 6 або 9 місяців, а ширша депозитна лінійка дозволяє обирати між високою ставкою, щомісячною виплатою відсотків, капіталізацією та можливістю поповнення. Для вкладника, який хоче розмістити 100 000 грн із хорошою дохідністю, обидва банки серед фаворитів цієї весни, хоча роблять акцент на трохи різних сценаріях: O.Bank — на зручному цифровому відкритті, Агропросперіс Банк — на поєднанні високої ставки та вибору умов.

Якщо ж вкладник готовий зафіксувати гроші на довший строк, то тут найбільший заробіток пропонує «Агропросперіс»: 16% на 12 місяців та 15,75% на 18 і 24 місяці. Вартий уваги і варіант Sense Bank із депозитом «Прибутковий» на 18 місяців під 13% річних. МТБ Банк і àbank теж мають конкурентні пропозиції, але у наданих паспортах продуктів верхня межа ставки подана як діапазон без повної розбивки за строками, тому їх варто розглядати як сильні, але менш прозорі з погляду швидкого прямого порівняння.

Якщо потрібен депозит «поклав і забув» із максимально простою логікою, у топі цієї весни точно будуть O.Bank, Агропросперіс Банк, àbank та МТБ Банк. Якщо головне — зафіксувати найбільшу суму доходу на довшому горизонті, тоді можна дивитися у бік Агропросперіс Банк та Sense Bank. Правекс Банк у цьому списку виглядає, радше, як збалансований, але стриманіший варіант, особливо для тих, хто готовий відкривати вклад онлайн заради вищої ставки.