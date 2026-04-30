Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 квітня 2026, 12:26

Як бізнесу впорядкувати інтеграції: можливості IBM API Connect

Коли в компанії з’являється багато цифрових сервісів, їх потрібно якось «зв'язати» між собою — зазвичай через API. Але чим більше таких інтеграцій, тим важче їх контролювати: виникає хаос, повторюються рішення, зростає навантаження на ІТ і ризики для безпеки.

IBM API Connect — платформа, яка дозволяє централізовано працювати з API протягом усього їхнього життєвого циклу

Щоб упорядкувати ці процеси, компанії використовують IBM API Connect — платформу, яка дозволяє централізовано працювати з API протягом усього їхнього життєвого циклу.

Що дає платформа

IBM API Connect дозволяє компаніям працювати з API в одному середовищі — від створення до масштабування. Платформа допомагає централізовано керувати доступом, контролювати безпеку та відстежувати, як саме використовуються API.

Платформа охоплює весь шлях API — від розробки і публікації до моніторингу. Завдяки цьому компанії можуть уникати ситуацій, коли інтеграції створюються розрізнено і їх важко підтримувати.

Окрему роль відіграє Developer Portal — це середовище, де розробники можуть самостійно знаходити потрібні API, тестувати їх і підключатися без додаткових складних процедур.

Які типи API підтримуються

IBM API Connect працює з різними типами API, тому це рішення підходить як для класичних, так і для більш сучасних інтеграцій. Платформа підтримує REST, SOAP, GraphQL, AsyncAPI та WebSockets.

Це означає, що компанії можуть об'єднувати в одній системі як традиційні корпоративні сервіси, так і рішення для подій у реальному часі або більш гнучкі сучасні архітектури.

Безпека та контроль

IBM API Connect забезпечує захист API на різних рівнях: від управління доступом до контролю трафіку через gateway. Це дозволяє стандартизувати безпеку в межах усієї ІТ-інфраструктури.

Реальний кейс: HEINEKEN

Серед прикладів IBM — трансформація HEINEKEN, яка створювала єдину глобальну API-екосистему.

Завдяки IBM API Connect компанії вдалося:

  • зібрати всі API в одному каталозі;

  • відкрити доступ до інтеграцій для внутрішніх команд і партнерів;

  • дати змогу розробникам працювати через self-service портал.

У результаті HEINEKEN реалізувала понад 3000 інтеграцій, які використовуються командами по всьому світу.

Що це дає бізнесу

Такий підхід до управління API дозволяє компаніям:

  • використовувати API повторно замість створення нових з нуля;

  • простіше інтегрувати різні системи між собою та з партнерами;

  • краще контролювати використання API;

  • масштабувати інтеграції в різних середовищах.

Можна підсумувати, що IBM API Connect допомагає компаніям зібрати всі API в одному місці, зробити їх керованими та безпечними, а також спростити взаємодію між системами. Це дає змогу легше масштабувати цифрові сервіси та підтримувати порядок у складній ІТ-інфраструктурі.

Якщо ваша компанія планує впорядкувати інтеграції та швидше запускати нові сервіси, варто звернути увагу на можливості IBM API Connect.

Експерти Solidity допомагають впроваджувати такі рішення «під ключ» — з урахуванням існуючої ІТ-інфраструктури, вимог до безпеки та бізнес-процесів.

Детальніше: solidity.com.ua
info@solidity.com.ua

Стаття спонсорована Solidity

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
