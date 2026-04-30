Як бізнесу впорядкувати інтеграції: можливості IBM API Connect

Коли в компанії з’являється багато цифрових сервісів, їх потрібно якось «зв'язати» між собою — зазвичай через API. Але чим більше таких інтеграцій, тим важче їх контролювати: виникає хаос, повторюються рішення, зростає навантаження на ІТ і ризики для безпеки.

Щоб упорядкувати ці процеси, компанії використовують IBM API Connect — платформу, яка дозволяє централізовано працювати з API протягом усього їхнього життєвого циклу.

Що дає платформа

IBM API Connect дозволяє компаніям працювати з API в одному середовищі — від створення до масштабування. Платформа допомагає централізовано керувати доступом, контролювати безпеку та відстежувати, як саме використовуються API.

Платформа охоплює весь шлях API — від розробки і публікації до моніторингу. Завдяки цьому компанії можуть уникати ситуацій, коли інтеграції створюються розрізнено і їх важко підтримувати.

Окрему роль відіграє Developer Portal — це середовище, де розробники можуть самостійно знаходити потрібні API, тестувати їх і підключатися без додаткових складних процедур.

Які типи API підтримуються

IBM API Connect працює з різними типами API, тому це рішення підходить як для класичних, так і для більш сучасних інтеграцій. Платформа підтримує REST, SOAP, GraphQL, AsyncAPI та WebSockets.

Це означає, що компанії можуть об'єднувати в одній системі як традиційні корпоративні сервіси, так і рішення для подій у реальному часі або більш гнучкі сучасні архітектури.

Безпека та контроль

IBM API Connect забезпечує захист API на різних рівнях: від управління доступом до контролю трафіку через gateway. Це дозволяє стандартизувати безпеку в межах усієї ІТ-інфраструктури.

Реальний кейс: HEINEKEN

Серед прикладів IBM — трансформація HEINEKEN, яка створювала єдину глобальну API-екосистему.

Завдяки IBM API Connect компанії вдалося:

зібрати всі API в одному каталозі;

відкрити доступ до інтеграцій для внутрішніх команд і партнерів;

дати змогу розробникам працювати через self-service портал.

У результаті HEINEKEN реалізувала понад 3000 інтеграцій, які використовуються командами по всьому світу.

Що це дає бізнесу

Такий підхід до управління API дозволяє компаніям:

використовувати API повторно замість створення нових з нуля;

простіше інтегрувати різні системи між собою та з партнерами;

краще контролювати використання API;

масштабувати інтеграції в різних середовищах.

Можна підсумувати, що IBM API Connect допомагає компаніям зібрати всі API в одному місці, зробити їх керованими та безпечними, а також спростити взаємодію між системами. Це дає змогу легше масштабувати цифрові сервіси та підтримувати порядок у складній ІТ-інфраструктурі.

Якщо ваша компанія планує впорядкувати інтеграції та швидше запускати нові сервіси, варто звернути увагу на можливості IBM API Connect.

Експерти Solidity допомагають впроваджувати такі рішення «під ключ» — з урахуванням існуючої ІТ-інфраструктури, вимог до безпеки та бізнес-процесів.

Детальніше: solidity.com.ua

info@solidity.com.ua

