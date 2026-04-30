Коли в компанії з’являється багато цифрових сервісів, їх потрібно якось «зв'язати» між собою — зазвичай через API. Але чим більше таких інтеграцій, тим важче їх контролювати: виникає хаос, повторюються рішення, зростає навантаження на ІТ і ризики для безпеки.
Як бізнесу впорядкувати інтеграції: можливості IBM API Connect
Щоб упорядкувати ці процеси, компанії використовують IBM API Connect — платформу, яка дозволяє централізовано працювати з API протягом усього їхнього життєвого циклу.
Що дає платформа
IBM API Connect дозволяє компаніям працювати з API в одному середовищі — від створення до масштабування. Платформа допомагає централізовано керувати доступом, контролювати безпеку та відстежувати, як саме використовуються API.
Платформа охоплює весь шлях API — від розробки і публікації до моніторингу. Завдяки цьому компанії можуть уникати ситуацій, коли інтеграції створюються розрізнено і їх важко підтримувати.
Окрему роль відіграє Developer Portal — це середовище, де розробники можуть самостійно знаходити потрібні API, тестувати їх і підключатися без додаткових складних процедур.
Які типи API підтримуються
IBM API Connect працює з різними типами API, тому це рішення підходить як для класичних, так і для більш сучасних інтеграцій. Платформа підтримує REST, SOAP, GraphQL, AsyncAPI та WebSockets.
Це означає, що компанії можуть об'єднувати в одній системі як традиційні корпоративні сервіси, так і рішення для подій у реальному часі або більш гнучкі сучасні архітектури.
Безпека та контроль
IBM API Connect забезпечує захист API на різних рівнях: від управління доступом до контролю трафіку через gateway. Це дозволяє стандартизувати безпеку в межах усієї ІТ-інфраструктури.
Реальний кейс: HEINEKEN
Серед прикладів IBM — трансформація HEINEKEN, яка створювала єдину глобальну API-екосистему.
Завдяки IBM API Connect компанії вдалося:
-
зібрати всі API в одному каталозі;
-
відкрити доступ до інтеграцій для внутрішніх команд і партнерів;
-
дати змогу розробникам працювати через self-service портал.
У результаті HEINEKEN реалізувала понад 3000 інтеграцій, які використовуються командами по всьому світу.
Що це дає бізнесу
Такий підхід до управління API дозволяє компаніям:
-
використовувати API повторно замість створення нових з нуля;
-
простіше інтегрувати різні системи між собою та з партнерами;
-
краще контролювати використання API;
-
масштабувати інтеграції в різних середовищах.
Можна підсумувати, що IBM API Connect допомагає компаніям зібрати всі API в одному місці, зробити їх керованими та безпечними, а також спростити взаємодію між системами. Це дає змогу легше масштабувати цифрові сервіси та підтримувати порядок у складній ІТ-інфраструктурі.
Стаття спонсорована Solidity
