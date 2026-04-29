Компанія Kinetix AI із Шеньчженя представила прототип людиноподібного робота KAI, який вміє допомагати з побутовими справами. Про це повідомляє видання Humanoid Guide.
Новий конкурент Tesla Optimus: у Китаї створили робота-помічника за $80 тис.
Що вміє робот
У компанії заявляють, що робот вміє акуратно поводитися з предметами, плавно рухатися, приймати виважені рішення та «виявляти емоції».
«Він може розпізнавати об'єкти, розуміти контекст та відповідним чином коригувати свої дії. Такий підхід дозволяє роботу удосконалюватися з часом і виконувати завдання зі зростаючою автономністю», — заявляє розробник.
Нині робот вміє обходити перешкоди, сортувати товари, складати одяг та збирати в єдине ціле деталі предметів. У перспективі KAI можна буде використовувати для догляду за людьми похилого віку, допомоги дітям, готування та прибирання.
Висота робота складає 1,73 м, вага — 70 кг. Він розвиває швидкість до 5 км/година. Може піднімати предмети вагою 20 кг.
Купити KAI поки не можна, робота існує у вигляді прототипу. Орієнтовна ціна — близько $80 тисяч. Для порівняння: Tesla планує продавати свого Optimus дешевше за $30 тисяч.
Короче кажучи — нічого не вміє