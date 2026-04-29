29 квітня 2026, 15:15

Ерік Трамп збагатився на збитках криптоінвесторів — Forbes

Американське ділове видання Forbes випустило жорстке розслідування щодо діяльності майнінгової компанії American Bitcoin, якою керує син 45-го президента США Ерік Трамп. Журналісти звинувачують керівництво фірми у побудові бізнес-моделі, де гучне ім'я використовується для залучення коштів роздрібних інвесторів, які зрештою зазнають колосальних збитків, тоді як статки засновників стрімко зростають.

Ілюзія «друкарського верстата»

Forbs пише, що засновник позиціює American Bitcoin перед потенційними вкладниками як безперебійну «машину для друкування грошей». Однак, за оцінками аналітиків, реальна стратегія компанії спирається на арбітражну модель — отримання вигоди з різниці в оцінці активів. Замість того, щоб формувати основний прибуток виключно коштом безпосереднього майнингу (видобутку криптовалюти), компанія активно монетизує ажіотаж навколо цифрової індустрії та прізвище Трампа. Завдяки високій оцінці своїх акцій, фірма масово продає цінні папери на біржі, залучаючи капітал для закупівлі додаткових обсягів біткоїна на власний баланс.

Математика збитків та інсайдерський прибуток

Під час виходу на технологічну біржу Nasdaq ринкова вартість American Bitcoin злетіла до приголомшливих 13,2 млрд доларів. Ця сума виглядала аномальною, оскільки фактичні резерви компанії у криптовалюті на той момент становили лише близько 270 млн доларів. Внаслідок масового розмиття капіталу (постійного випуску нових акцій, що знецінює частки поточних акціонерів) котирування компанії обвалилися приблизно на 92% від своїх пікових значень.

У підсумку звичайні інвестори втратили близько 500 млн доларів. Водночас особисті статки Еріка Трампа за цей же період продемонстрували зворотну динаміку, різко збільшившись зі 190 млн до 280 млн доларів.

Реакція Еріка Трампа та операційні показники

Син політика категорично відкинув звинувачення, перейшовши до публічної критики видання. Він заявив, що після переходу у власність китайських інвесторів Forbes перетворився на «політичну зброю» та став «ганьбою для журналістики».

У своєму захисті Трамп-молодший навів низку операційних досягнень, наголосивши, що American Bitcoin — це молодий бізнес, якого ще трохи більше року тому просто не існувало, а публічний лістинг відбувся лише 7 місяців і 25 днів тому. За його даними, фірма продовжує агресивно масштабуватися та швидко увійшла до списку провідних публічних біткоїн-компаній. Поточні потужності підприємства налічують близько 90 000 пристроїв для майнингу, які генерують 28 EH/s (ексахешів за секунду — масштабний обсяг обчислювальної потужності мережі). На балансі компанії зараз зберігається понад 7 000 біткоїнів. Лише за четвертий квартал резерви у першій криптовалюті зросли на 58%, виторг склав 78,3 млн доларів, а собівартість видобутку нових монет виявилася на 53% нижчою за їхню поточну ринкову ціну.

Технічний лістинг та боргові ризики

Швидкий вихід American Bitcoin на біржу Nasdaq відбувся на початку вересня 2025 року завдяки процедурі зворотного злиття з компанією Gryphon Digital Mining. Цей механізм дозволив уникнути тривалого та прискіпливого фінансового аудиту, який є обов'язковим при класичному первинному розміщенні акцій (IPO). Інституційну та технічну підтримку проєкту забезпечує інший великий гравець галузі — компанія Hut 8, яка володіє мажоритарним пакетом акцій та надає послуги хостингу для обладнання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
