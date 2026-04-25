Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 квітня 2026, 10:05

Квантовий комп'ютер зламав ключ біткоїна — дослідник отримав нагороду в 1 BTC

Незалежний дослідник Джанкарло Леллі здобув премію Q-Day Prize від компанії Project Eleven, зламавши 15-бітний ключ еліптичної криптографії за допомогою загальнодоступного квантового комп'ютера — це найбільша публічна демонстрація квантової атаки такого класу станом на сьогодні. Про це повідомляє Project Eleven 24 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює атака

Леллі відновив приватний ключ з публічного, перебравши простір пошуку з 32 767 можливих комбінацій за допомогою модифікованого алгоритму Шора. Цей алгоритм націлений на розв'язання задачі дискретного логарифмування на еліптичних кривих — математичної основи цифрових підписів, якими захищені біткоїн, Ethereum та більшість блокчейнів.

Простими словами: цифровий підпис — це криптографічний «замок» на гаманці. Задача зводиться до того, щоб, знаючи публічну частину цього замка (відкриту для всіх), вирахувати його приватну частину (секретний ключ власника).

Леллі виконав атаку на пристрої приблизно з 70 кубітами (кубіт — квантовий аналог звичайного біта), а сам процес зайняв лічені хвилини.

Project Eleven, стартап у сфері постквантової безпеки, виплатив Леллі нагороду у 1 BTC, що на момент оголошення становило понад $78 000.

Масштаб прогресу

Квантові атаки на еліптичну криптографію за останні сім місяців перейшли зі стадії теорії у практику. Першою публічною демонстрацією такого роду на квантовому обладнанні стала 6-бітна атака інженера Стіва Тіппеконніка у вересні 2025 року з використанням 133-кубітного комп'ютера IBM. Результат Леллі у 15 бітів перевершив це досягнення у 512 разів.

Програма Q-Day Prize, назва якої походить від гіпотетичної дати, коли квантовий комп'ютер зможе зламати сучасну криптографію, була розроблена, щоб перевірити: чи здатні загальнодоступні квантові системи вийти за межі тривіальних обчислень.

Наскільки реальна загроза для ринку

Нинішній результат далекий від реальної загрози:

  • 15-бітний тест значно поступається 256-бітним ключам, якими захищені реальні гаманці в мережі Bitcoin.
  • Проте атака цього класу загрожує Bitcoin, Ethereum та цифровим активам на суму понад $2,5 трлн, захищеним саме таким типом шифрування.
  • Розробники не вважають цю прірву нездоланною фізичною межею — вони розглядають її як інженерне завдання.

Теоретичні оцінки ресурсів, необхідних для повноцінної атаки на 256-бітну систему, різко знизилися: квітневий документ Google 2026 року встановив поріг нижче 500 000 фізичних кубітів, а подальша публікація Каліфорнійського технологічного інституту та компанії Oratomic показала, що за умови використання процесорів на базі нейтральних атомів може вистачити лише 10 000 кубітів.

Генеральний директор Project Eleven Алекс Прюден зазначив, що переможну роботу подав незалежний дослідник, який працював на хмарному обладнанні, доступному широкому загалу, — без допомоги національних лабораторій чи приватних розробників квантових чипів.

Чому це важливо

Цей експеримент демонструє, що квантові атаки на криптографію, яка захищає криптовалютні гаманці, перейшли зі стадії теорії у стадію реальних, публічно відтворюваних експериментів — причому не у закритих лабораторіях, а на комерційному хмарному обладнанні. По-друге, атака загострює дискусію про те, як саме захищати мережу: технічні рішення вже існують, але будь-яке примусове оновлення протоколу Bitcoin стикається з фундаментальним протиріччям між безпекою мережі та принципом недоторканності приватної власності, закладеним в ідеологію децентралізованих фінансів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
JWT
25 квітня 2026, 12:01
#
Розбудіть коли хочаб 128 бітний зламають
+
0
Іво Бобул
25 квітня 2026, 12:54
#
15-бітний тест .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає HeadBot и 128 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами