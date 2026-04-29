Прибуток Приватбанку зріс на 17%: результати I кварталу 2026 року

У першому кварталі 2026 року прибуток Приватбанку до оподаткування за січень-березень 2026 року досяг 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Чистий прибуток у 1 кварталі становив 12,8 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні банку.

Фінансові показники

ПриватБанк залишається найбільшим платником податків серед банків України. У першому кварталі 2026 року банк сплатив 44,1 млрд грн податків, з яких 42,1 млрд грн — податок на прибуток за 4 квартал 2025 року.

Загалом за підсумками 2025 року ПриватБанк перерахував до бюджету 58,2 млрд грн податку на прибуток.

Обсяг коштів клієнтів станом на кінець 1 кварталу 2026 року збільшився на 19% порівняно з 1 кварталом 2025 р.

Кількість активних клієнтів Приват24 зросла на 2%, кількість активних бізнес-клієнтів — на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про збереження лідерства в умовах посиленої конкуренції.

Чистий кредитний портфель у 1 кварталі зріс на 44% рік до року і на 8,8% у порівнянні з початком 2026 року та досяг 170 млрд. грн.

Основними напрямами фінансування залишались енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор і логістика.