29 квітня 2026, 8:47

monobank готує до запуску сервіс електронного документообігу

monobank готує до запуску сервіс для підпису та обміну документами — monodoc. Він уже доступний онлайн, хоча в самому monobank публічно про новий сервіс взагалі не згадували, пише Кошт.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про сервіс

Сервіс доступний за адресою doc.mono.bank і поки має лише базовий функціонал без жодних згадок потенційних тарифних планів і чи вони будуть взагалі:

  • завантаження документу для його подальшого підпису — підтримуються файлові ключі, ДІЯ.Підпис та monoКЕП від самого monobank
  • створення публічного посилання на документ, за яким його можна переглянути і підписати
  • додавання інших підписантів за імейлом чи ім'ям, перейменування документа і його друк тощо.

Інтерфейс сервісу monodoc. Поки що це весь фукнціонал, окрім налаштувань облікованого запису

Під запуск нового сервісу вже подано заявки на реєстрацію торгових марок — monodoc, doc.mono.bank та doc monobank.

Втім, документи на реєстрацію ТМ подані лише два тижні тому і заявники не розкриваються. Зрештою, формально і на самому сервісі monodoc не має жодної юридичної згадки про приналежність до оригінального monobank. Втім, листи сервісу надходять з основного домену банку «*******@monobank.ua» і авторизуватися в monodoc можна через monobank. Також сам домен «mono.bank» використовується для документації monobank стосовно Open Banking.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Oleksii Ch
29 квітня 2026, 9:05
Буде нова тема для ниття у відгуках:
«Ой, я переписав квартиру на сусідську свиню через doc.mono.bank! Віддайте негайно і квартиру, і свиню!!!»
