Ціни на оренду злетіли: як змінився ринок нерухомості за рік

Ціни на оренду квартир по Україні зросли, пропозиція скорочується, а попит стає більшим. Причина — переселенці з різних регіонів шукають собі більш безпечного місця. Про це повідомляє OLX Нерухомість.

Як змінились ціни, попит і пропозиція оренди за рік

Найбільше ціни на оренду однокімнатної квартири зросли в Ужгороді — до 21 551 грн (+26%) та в Івано-Франківську — до 15 387 грн (+23%).

Суттєве подорожчання оренди відбулось також у таких містах:

Луцьк — до 15 000 грн (+15%)Хмельницький — до 11 000 грн (+10%)Львів — до 18 500 грн (+9%)Тернопіль — до 11 041 грн (+7%).

Найменше зростання у Рівному — до 12 000 грн (+4%) та у Чернівцях — до 12 995 грн (+4%).

Серед двокімнатних квартир найбільше зростання знову в Ужгороді — до 30 338 грн (+46%). Наступний щабель у Хмельницького — до 12 000 грн (+20%), далі йдуть Івано-Франківськ — до 17 351 грн (+19%), Тернопіль — до 13 500 грн (+16%) та Чернівці — до 15 899 грн (+16%).

Помірно піднялась вартість у Львові — до 21 807 грн (+11%) та у Рівному — до 12 000 грн (+9%). У Луцьку ціни на двокімнатні взагалі не змінились і залишаються на рівні 14 000 грн.

Зросли ціни і на оренду трикімнатних квартир: в Івано-Франківську до 20 000 грн (+28%), в Ужгороді — до 30 704 грн (+23%), а у Львові — до 27 971 грн (+23%). Тернопіль характеризується здорожчанням до 15 000 грн (+20%), Чернівці — до 19 748 грн (+20%), Хмельницький — до 12 500 грн (+14%), а Луцьк — до 15 136 грн (+4%). У Рівному ціни на трикімнатні залишились на рівні попереднього року — 13 000 грн.

Пропозиція падає

Пропозиція на однокімнатні квартири в багатьох містах знизилась. В Ужгороді число оголошень зменшилось майже вдвічі (-58%). Подібна ситуація спостерігається в сегменті двокімнатних квартир: рекордсмени зі зменшення пропозиції оренди — Хмельницький (-46%) та Ужгород (-42%).

Якщо говорити про трикімнатні квартири, зниження пропозиції зафіксоване у семи з восьми досліджуваних міст: Виняток становить лише Луцьк — єдине місто, де зросла пропозиція як на однокімнатні, так і трикімнатні квартири.