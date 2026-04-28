28 квітня 2026, 14:23

В Ізраїлі схвалили прив'язаний до шекелю стейблкоїн

Управління ринку капіталу, страхування та заощаджень Ізраїлю схвалило запуск стейблкоїну Bits of Gold Shekel (BILS), курс якої прив'язаний до ізраїльського шекелю. Емітентом виступить місцева криптовалютна біржа Bits of Gold.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Схвалення було після дворічної пілотної апробації токена на блокчейні Solana. Згідно з заявою регулятора, стейблкоїн буде забезпечений резервами, що зберігаються на спеціально виділених та відокремлених рахунках.

Регулятор встановлюватиме умови зберігання стейблкоїнів, порядок дострокового зняття токенів користувачами та форму звітності емітента про діяльність.

«BILS дозволить здійснювати платежі в режимі реального часу, проводити торги в блокчейні та розробляти програмовані фінансові програми на основі регульованої національної валюти», — прокоментував запуск токена генеральний директор Bits of Gold Юваль Руах.

На сьогоднішній день BILS — єдиний схвалений регуляторами стейблкоїн, прив'язаний до ізраїльського шекелю.

Раніше з'являлася інформація про тестування прив'язаного до шекелю стабільного токена американською компанією Fireblocks, але подальшого підтвердження розвитку проекту немає.

Паралельно із Bits of Gold Банк Ізраїлю тестує цифровий шекель. В Ізраїлі діють суворі правила регулювання криптовалюту.

Працювати з ними можуть лише ліцензовані компанії, отримати дозвіл на роботу може обмежена кількість юросіб, а на біржі поширюється закон про заборону відмивання грошей.

Криптовалюти країни не є законним засобом платежу, але операції з ними оподатковуються.

Нагадаємо

У грудні Банк Ізраїлю оголосив, що має намір посилити вимоги до емітентів стейблкоїнів. Зокрема, вони будуть зобов'язані сформувати та підтримувати резерви, що забезпечують повне покриття всього обсягу емісії стейблкоїнів високоліквідними активами, наприклад, державними облігаціями чи банківськими депозитами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
