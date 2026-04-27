27 квітня 2026, 10:41

Форекс і крипто прогноз на 27 квітня — 01 травня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом даних щодо споживчої активності та ділової динаміки, які загалом підтвердили стійкість економіки США без ознак різкого уповільнення. Як зазначають у XFINE, публікації не дали ринку нових сигналів щодо пом’якшення політики ФРС, що дозволило очікуванням високих ставок зберегтися. Водночас долар не отримав стійкої підтримки, а ринки продовжили рух у межах діапазонів. Додатковим фактором волатильності залишаються геополітичні ризики та ситуація навколо Ормузької протоки.

EUR/USD

Як і очікувалося, пара EUR/USD дещо скоригувалася після попереднього зростання і завершила тиждень на позначці 1.1718. Найближчий опір розташований на 1.1810−1.1830, а у разі його пробою наступною ціллю може стати район 1.1900−1.1930. Підтримка знаходиться на 1.1670−1.1700, далі — в зоні 1.1600−1.1620. З урахуванням збереження середньострокового бокового тренду не виключене подальше зниження до зазначеної зони підтримки. Додатковим фактором тиску на пару, вважають у XFINE, може стати посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та зростання попиту на долар як захисний актив.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив тиждень на рівні 77,755, зберігаючи позиції вище зони 73,900−74,000. Ринок залишається у фазі висхідної корекції після виходу з бокового діапазону, однак імпульс поступово сповільнюється. Найближчий опір знаходиться на 79,500−80,000. У разі його пробою наступною ціллю може стати район 82,000−85,000. Потрапляння в коридор 85,000−90,000, як і раніше, виглядає менш імовірним. Підтримка розташована на 73,900−74,000, далі — 70,000−71,500 і 68,800−70,000. Поки ціна утримується вище 76,000, сценарій залишається нейтрально-висхідним, але може бути скоригований залежно від динаміки долара США.

Нафта Brent

Ціна на Brent зросла і закрила тиждень на рівні 99.92 доларів за барель, повернувшись у центральну зону діапазону. Найближчий опір 102.00−103.00, далі 106.00−108.00. Підтримка знаходиться на 97.00−98.00, далі — 92.00−94.00 і 88.50−90.40. Ринок залишається надзвичайно чутливим до новин з Близького Сходу. Збереження геополітичних ризиків і ситуація навколо Ормузької протоки продовжують підтримувати високу волатильність, тому пріоритет слід віддавати фундаментальним факторам.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило тиждень на рівні 4,708 доларів за унцію, скоригувавшись після досягнення місячних максимумів. Найближчий опір розташований на 4,750−4,800, далі — 4,850 і 5,000. Підтримка знаходиться на 4,645−4,685, далі — 4,525−4,550 і 4,350−4,400. Поки ціна утримується вище 4,645, сценарій залишається нейтрально-бичачим, однак посилення долара може призвести до подальшого зниження.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня ключова увага буде зосереджена на рішеннях центральних банків. 28 квітня оголосять рішення щодо ставки мегарегулятори Японії та Бразилії, а 29 квітня ринки стежитимуть за ФРС США — рішенням FOMC і подальшою прес-конференцією. 30 квітня стане ще одним важливим днем для ринків: очікуються рішення щодо ставок Банку Англії та ЄЦБ, а також прес-конференція керівництва Європейського центрального банку. Додатково вийдуть важливі макродані, включаючи ВВП США і базовий індекс PCE, які можуть посилити реакцію ринків. Тиждень обіцяє бути волатильним, а основний напрям руху визначатиметься риторикою регуляторів.

Базові сценарії, на думку експертів XFINE, виглядають так: EUR/USD — нейтральний з ризиком зниження до 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтрально-висхідний вище 76,000. Brent — нейтрально-волатильний поблизу 100.00. XAU/USD — нейтрально-бичачий вище 4,645.

Аналітичний відділ XFINE

