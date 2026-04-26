Національний банк презентував нову п'ятигривневу монету «Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи», присвячену ліквідаторам аварії на атомній електростанції. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Нацбанк випустив пам'ятну монету до 40-х роковин аварії на ЧАЕС
Символізм та історичне значення
Цей випуск має на меті вшанувати подвиг близько 600 тисяч людей: пожежників, військових, інженерів, медиків, будівельників, водолазів та науковців. Зазначені фахівці боролися з невидимою радіаційною загрозою, ставши живим щитом після вибуху, який спричинив забруднення територій Європи та залишив масштабні довготривалі екологічні наслідки.
Під час розроблення концепту шукали тональність, яка б відображала біль тих подій та водночас перегукувалася із сучасними реаліями, коли Україна знову відчуває загрозу техногенних катастроф через повномасштабну війну.
Характеристики та дизайн
Номінальна вартість виробу становить п'ять гривень, а загальний тираж — до 50 тисяч штук (реалізовуватимуться у сувенірному пакованні). Автором візуального рішення став художник Микола Коваленко.
- Аверс: викарбувано напис «ЧОРНОБ», де перші дві літери стилізовано під число «40», що поєднує часовий вимір наймасштабнішої в історії ядерної енергетики аварії з її назвою. Незавершене зображення літери «Б» відіграє роль композиційного переходу до реверсу.
- Реверс: розміщено слово «БІЛЬ», що за змістом перегукується з лицьовим боком. Воно нагадує про страждання, глибоку скорботу та назавжди закарбовану колективну пам'ять про людські втрати і зламані долі понад 90 тисяч громадян, які залишили свої домівки через евакуацію.
Придбати новинку можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів.
