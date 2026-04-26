Нацбанк випустив пам'ятну монету до 40-х роковин аварії на ЧАЕС

Національний банк презентував нову п'ятигривневу монету «Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи», присвячену ліквідаторам аварії на атомній електростанції. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Символізм та історичне значення

Цей випуск має на меті вшанувати подвиг близько 600 тисяч людей: пожежників, військових, інженерів, медиків, будівельників, водолазів та науковців. Зазначені фахівці боролися з невидимою радіаційною загрозою, ставши живим щитом після вибуху, який спричинив забруднення територій Європи та залишив масштабні довготривалі екологічні наслідки.

Під час розроблення концепту шукали тональність, яка б відображала біль тих подій та водночас перегукувалася із сучасними реаліями, коли Україна знову відчуває загрозу техногенних катастроф через повномасштабну війну.

Характеристики та дизайн

Номінальна вартість виробу становить п'ять гривень, а загальний тираж — до 50 тисяч штук (реалізовуватимуться у сувенірному пакованні). Автором візуального рішення став художник Микола Коваленко.

Аверс: викарбувано напис «ЧОРНОБ», де перші дві літери стилізовано під число «40», що поєднує часовий вимір наймасштабнішої в історії ядерної енергетики аварії з її назвою. Незавершене зображення літери «Б» відіграє роль композиційного переходу до реверсу.

Реверс: розміщено слово «БІЛЬ», що за змістом перегукується з лицьовим боком. Воно нагадує про страждання, глибоку скорботу та назавжди закарбовану колективну пам'ять про людські втрати і зламані долі понад 90 тисяч громадян, які залишили свої домівки через евакуацію.

Придбати новинку можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів.