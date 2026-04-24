24 квітня 2026, 13:55

Набрав чинності закон, який скорочує час проведення перевірок для одних підприємств і робить їх частішими для інших — деталі

Держава змінює правила нагляду за підприємницькою діяльністю, відмовляючись від рамкового закону 2007 року на користь ризик-орієнтованого підходу. Нова модель запроваджує обов'язкову відеофіксацію візитів інспекторів, інструменти добровільного аудиту та публічні рейтинги компаній. Про це повідомляє LIGA ZAKON 24 квітня.

Держава змінює правила нагляду за підприємницькою діяльністю, відмовляючись від рамкового закону 2007 року на користь ризик-орієнтованого підходу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перезавантаження системи нагляду

Опублікований рамковий закон «Про основні засади державного нагляду (контролю)» № 4840-IX від 8 квітня 2026 року повністю замінює попередню модель регулювання, що діяла з 2007 року (закон № 877-V). Зміни охоплюють практично весь спектр публічного адміністрування, за винятком податкових, митних, валютних та фінансових перевірок, які регулюються окремо. Документ радикально трансформує логіку проведення інспекцій, збору доказів та алгоритми захисту для підприємців.
Зміна строків та обов'язкова відеофіксація як доказ

Законодавство посилює увагу до підприємств високого ступеня ризику: тепер планові візити до них відбуватимуться щорічно, а не раз на два роки. Натомість для компаній із незначним рівнем ризику тривалість заходів скорочено: планові перевірки триватимуть щонайбільше п'ять робочих днів, а позапланові — до двох. Ключовою процесуальною зміною стала вимога безперервної відеофіксації перевірки з моменту прибуття представників контролюючих органів. Якщо інспектори складуть акт без відповідного відеоматеріалу, такий документ фактично втратить юридичну силу як доказ у суді.

Нові інструменти: аудит, рейтинги та Рада нагляду

Реформа впроваджує три нові механізми взаємодії між державою та бізнесом:

  • Добровільний аудит. Захід, який підприємство ініціює самостійно для перевірки стану справ. Він не передбачає застосування штрафів, а в разі позитивного висновку інтервал до наступної планової перевірки збільшується в півтора раза (наприклад, для підприємств високого ризику цей період зросте з одного до півтора року).
  • Відкритий рейтинг. Публічний реєстр, який базується на рівні ризиковості суб'єктів господарювання. Він оновлюватиметься щороку і буде доступним для перевірки будь-яким потенційним контрагентом.
  • Дворівнева Рада з питань держнагляду. Спеціальний орган, який діятиме як альтернативний механізм досудового врегулювання спорів. Щонайменше половину її складу формуватимуть представники бізнес-спільноти.

Зміна стратегії захисту в судах

Нові умови вимагають від компаній перегляду підходів до юридичного захисту. Відповідно до закріпленої Верховним Судом доктрини «вичерпаної дії акта», суди більше не скасовуватимуть результати перевірки постфактум через формальні процедурні помилки інспекторів, якщо компанія вже допустила їх до роботи. Тому юристи радять реалізовувати право на недопуск контролерів превентивно — безпосередньо в момент їхнього прибуття, а не після завершення контрольних заходів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
