Tether заблокувала $344 млн у USDT на запит влади США, хакери атакували Volo та вивели $3,5 млн: що нового

USDT під замком: Tether заблокувала $344 млн на запит американської влади

Емітент одного з найпопулярніших стейблкоїнів у світі, компанія Tether, провела масштабну операцію із замороження активів. У тісній координації з урядовими структурами США було заблоковано понад $344 млн у USDT, розміщених на двох підозрілих адресах.

Блокування відбулося миттєво після отримання даних від правоохоронців США про ймовірний зв'язок цих гаманців із незаконними операціями. У Tether наголосили, що швидкість дій дозволила зупинити виведення коштів та зафіксувати активи до завершення розслідування.

Компанія активно трансформується з пасивного учасника ринку на активного союзника силовиків. Статистика взаємодії вражає:

Географія: співпраця з понад 340 відомствами у 65 країнах світу.

Масштаб: участь у понад 2 300 розслідуваннях.

Загальна сума заморожених активів перевищила $4,4 млрд, з яких майже половина ($2,1 млрд) припадає на справи, ініційовані в США.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підкреслив, що прозорість блокчейну дає емітенту перевагу, якої не має традиційний банкінг: можливість не просто відстежувати, а й фізично зупиняти рух капіталу в реальному часі.

«USDT не є безпечним притулком для незаконної діяльності», — резюмував очільник компанії.

Злам протоколу Volo: хакери вивели $3,5 млн, але основна частина коштів у безпеці

Протокол ліквідного стейкінгу Volo, що працює на базі блокчейну Sui, став жертвою експлуату смартконтрактів. Зловмисникам вдалося вивести з пулів проєкту активи на загальну суму $3,5 млн.

Атака була спрямована на конкретні сховища протоколу. Під удар потрапили активи у WBTC, XAUm (токенізоване золото) та USDC.

Розробники оперативно вжили заходів для локалізації проблеми. Вразливі смартконтракти були заблоковані одразу після виявлення підозрілої активності. Завдяки швидкій реакції, понад $28 млн, що зберігалися в інших пулах, залишилися недоторканими.

Команда Volo вже розпочала процес повернення коштів. Завдяки підтримці Sui Foundation та технічних партнерів вдалося повернути $500 000. Решту втраченої суми проєкт планує компенсувати користувачам за рахунок власних страхових резервів.

Наразі триває розслідування із залученням професійних ончейн-аналітиків для ідентифікації хакерів та відстеження руху вкрадених коштів. Повний технічний звіт (post-mortem) та покроковий план виплат компенсацій команда обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Криптогіганти тиснуть на Сенат США:Coinbase, Ripple та Circle вимагають термінового ухвалення CLARITY Act

Провідні представники криптоіндустрії звернулися до Банківського комітету Сенату США з вимогою прискорити розгляд законопроєкту про структуру ринку цифрових активів (CLARITY Act). Коаліція наголошує, що подальше затягування процесу загрожує технологічному лідерству Сполучених Штатів, повідомляє The Block.

Лист, підготовлений організаціями Crypto Council for Innovation та Blockchain Association, адресовано ключовим сенаторам, включаючи Тіма Скотта, Елізабет Воррен та Синтію Ламміс. Основні тези звернення:

Кінець «регулювання через правозастосування»: учасники ринку вимагають припинити практику вибіркових судових позовів від регуляторів, яка створює атмосферу невизначеності.

Чіткий розподіл повноважень: документ має остаточно розмежувати сфери впливу між Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Легалізація стейблкоїнів: встановлення зрозумілих правил для емітентів стабільних монет та захист розробників децентралізованих рішень.

Автори листа підкреслюють, що відсутність повноцінної законодавчої бази стимулює відтік капіталу та спеціалістів у більш лояльні юрисдикції.

«Сполучені Штати не можуть ризикувати поверненням до епохи невизначеності, яка гальмує розвиток як розробників, так і інвесторів», — зазначається в документі.

Серед підписантів звернення — найвпливовіші компанії галузі: Coinbase, Circle,Kraken, Uniswap Labs, Ripple, а також венчурний фонд Andreessen Horowitz (a16z) та аналітична платформа Chainalysis.

Експансія GSR на ринок ETF: запуск першого мультиактивного фонду з активним управлінням

Маркетмейкер GSR оголосив про вихід на американський ринок біржових фондів із новим продуктом — GSR Crypto Core3 ETF (тикер: BESO). Це перший у США мультиактивний крипто-ETF, який поєднує активне управління портфелем та можливість отримання винагород від стейкінгу.

Інвестиційним радником фонду виступає Framework Digital Advisors. Фонд пропонує інвесторам збалансований доступ до трьох ключових цифрових активів: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Solana (SOL).

Ключові характеристики продукту:

Активне ребалансування: розподіл капіталу між активами переглядається щотижня на основі дослідницьких сигналів GSR для оптимізації дохідності.

Стейкінг: фонд має можливість накопичувати винагороди від стейкінгу (де це дозволено), що створює додаткове джерело прибутку для власників акцій.

Комісія: плата за управління встановлена на рівні 1%.

За словами гендиректора GSR Сіня Сонга, Core3 — це спроба трансформувати десятирічний досвід компанії на крипторинках у зручний формат для широкого кола інвесторів.

Енді Беєр, керуючий директор з управління активами GSR, зазначив, що фонд вирішує три головні дилеми інвестора:

Вибір конкретних активів (фокус на лідерах ринку та L1-мережах).

Отримання пасивного доходу під час утримання позиції.

Динамічна адаптація портфеля до ринкових змін.

Попри інноваційність, GSR закликає інвесторів зважати на високу волатильність криптоактивів, специфічні ризики стейкінгу, питання ліквідності та відсутність тривалої операційної історії у нового ETF.