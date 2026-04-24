Ексспівробітника Samsung засудили до 7 років за передачу технологій Китаю за $2 млн

Південнокорейський суд виніс суворий вирок колишньому досліднику компанії Samsung Electronics. Його визнали винним у викраденні критично важливих технологій виробництва чипів на користь китайського виробника ChangXin Memory Technologies (CXMT). Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Центральний окружний суд Сеула засудив 56-річного підсудного до семи років тюремного ув’язнення. Суд встановив, що передана інформація є «національною базовою технологією», захищеною законодавством Південної Кореї. Йдеться про технологічні процеси виготовлення пам’яті DRAM.

За даними прокуратури, обвинувачений отримав від китайської сторони близько 2,9 млрд вон ($1,96 млн) протягом шести років.

Влада стверджує, що цей витік допоміг Китаю прискорити розробку пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) — критично важливого компонента для обчислень у сфері штучного інтелекту.

Засуджений був одним із 10 осіб, яким минулого року висунули звинувачення. Схема почала діяти після того, як він перейшов на роботу до CXMT разом із іншим колишнім високопосадовцем Samsung.

Сама китайська компанія CXMT наразі активно розширюється. Минулого року вона оголосила про плани залучити понад $4,3 млрд через IPO у Шанхаї для модернізації своїх виробничих ліній. Samsung Electronics наразі офіційно утримується від коментарів щодо вироку.