БЕБ пояснив на котах, як не стати частиною схеми «дроблення бізнесу»

Бюро економічної безпеки України обрало креативний підхід, щоб попередити громадян про ризики фіктивного підприємництва. У новому ролику відомство наочно демонструє, як звичайні наймані працівники стають інструментами у схемах ухилення від сплатів податків.

Дроблення бізнесу через мережу підставних ФОПів — одна з найпоширеніших схем, у яку люди часто потрапляють через надмірну довіру до керівництва. БЕБ застерігає: те, що власник компанії називає «простою формальністю», для працівника може обернутися реальними штрафами та кримінальною відповідальністю.

Як працює пастка

Історія «продавчині Оксани», яку БЕБ анімувало у відео, типова для ринку праці. Працівнику пропонують відкрити ФОП на власне ім'я нібито для зручності звітності, просять передати доступ до рахунків та ключів ЕЦП.

Насправді ж людина залишається звичайним виконавцем, але за документами стає підприємцем, через якого проходять мільйонні обіги. Держава розцінює таку особу як самостійного суб'єкта господарювання, що несе повну відповідальність за всі операції.

У разі перевірки організатори схеми часто зникають, залишаючи «номінальних власників» наодинці з податковими претензіями та судовими позовами.

Дивіться детальне пояснення у відео: