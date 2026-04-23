23 квітня 2026, 15:36

Два сценарії виходу з війни: що чекає Україну

Коли говорять про вихід із війни, зазвичай уявляють дипломатію, угоди чи лінії фронту. Але справжній вихід із війни — це не момент підписання документів. Це те, що відбувається після: як держава повертає мільйони людей із фронту в нормальне життя і що вона їм пропонує замість війни. Про світовий досвід та виклики, які стоятимуть перед Україною, розповідає колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Два показові сценарії

Перший — умовно американський. Наприкінці Другої світової війни в строю перебувало близько 12 мільйонів американських військових, а загалом через війну пройшли понад 16 мільйонів. Це була гігантська маса людей, які одночасно мали повернутися в економіку. Ризики були очевидні: перенасичення ринку праці, падіння військових замовлень, ризик економічного спаду — класичний післявоєнний сценарій.

Але держава зіграла на випередження. Закон G.I. Bill не просто «допоміг ветеранам» — він дав їм траєкторію. Освіта, професійне навчання, доступне житло, кредитні інструменти для бізнесу, підтримка під час пошуку роботи. Ветерана не залишали сам на сам із ринком — його системно вбудовували в нову економіку.

Результат був системний. Мільйони ветеранів отримали доступ до освіти, будівництво та споживчий сектор отримали потужний імпульс, а сам G.I. Bill став одним із фундаментів розширення повоєнного середнього класу. Ветерани не стали проблемою — вони стали одним із драйверів економічного зростання.

Другий сценарій — Веймарська Німеччина після Першої світової. Там також були мільйони демобілізованих, але держава виявилася політично слабкою, ресурсно обмеженою і не змогла створити ефективний механізм їхньої інтеграції в мирне життя.

Люди поверталися в країну з кризовою економікою, високим безробіттям і відсутністю перспектив. З’являлося відчуття поразки і несправедливості, формувався запит на реванш. Частина ветеранів не інтегрувалася в цивільне життя, а зберігала військову ідентичність.

На цьому ґрунті виникали парамілітарні формування. Держава не лише не змогла їх ліквідувати, а й частково використовувала їх у власних інтересах, фактично розмиваючи монополію на насильство. Упродовж наступного десятиліття, особливо на тлі нових економічних криз, це середовище стало одним із джерел радикалізації та реваншистської політики.

Як діятиме Україна

Це не питання моралі. Це питання управління. Україна після війни опиниться десь між цими двома моделями. У нас не буде ресурсів США 1945 року, але й не буде повного колапсу, як у Веймарі. І саме тому помилки тут будуть особливо дорогими.

Головне, що треба зрозуміти: ветеран — це не соціальна категорія. Це стратегічний ресурс держави. Люди, які пройшли війну, мають досвід, дисципліну, суб'єктність і низьку терпимість до несправедливості та неефективності. Їх не можна просто «повернути додому» і виплатити гроші. Це не працює.

Ключове завдання — не компенсація, а зрозуміла траєкторія життя після війни.

Освіта і перекваліфікація мають бути не пільгою, а системною політикою — з чіткою прив’язкою до секторів із майбутнім попитом: інженерія, енергетика, будівництво, безпека, технології. Житло — не просто соціальна допомога, а інструмент стабілізації: людина з домом значно краще інтегрується в економіку і суспільство.

Економічна інтеграція важливіша за будь-які виплати. Доступ до кредитів, можливість запуску власної справи, участь у державних і відновлювальних проєктах — це створює майбутнє, а не разові гроші, які швидко зникають і залишають розчарування.

Частина ветеранів природно залишиться у секторі безпеки — і це нормально. Але принципово важливо, щоб це відбувалося виключно в рамках держави. Україна не має права допустити появу «сірих зон» зі зброєю та автономними структурами. Монополія на насильство має залишатися жорстко в руках держави.

Окремий блок — психологічна реінтеграція. Це не гуманітарна опція, а питання функціональності системи. Ігнорування цієї теми неминуче створює довгострокову соціальну напругу.

Але найбільший ризик — навіть не економічний. Найнебезпечніше — це розрив очікувань.

Якщо людина повертається з фронту і бачить ту саму корупцію, ту саму несправедливість і відсутність перспектив — вона не буде адаптуватися. Вона почне змінювати систему. І тоді питання виходить за межі соціальної політики.

Післявоєнна стратегія щодо ветеранів — це не про «соціалку». Це про безпеку держави.

США інвестували у своїх ветеранів — і отримали економічне зростання та розширення середнього класу. Веймарська Німеччина не змогла інтегрувати фронтовиків — і отримала радикалізацію.

Україна має шанс зробити правильний вибір. І ціна цього вибору визначатиме не тільки економіку, а й стабільність держави на десятиліття вперед.

Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

IrishRepublican
IrishRepublican
23 квітня 2026, 16:54
Знаючи український підхід — буде ще гірше, ніж у веймарській німеччині =)
Юрій Гродецький
Юрій Гродецький
23 квітня 2026, 17:57
Визначення моделі розвитку, у першу чергу, буде обумовлено ресурсами, які будуть у розпорядженні держави.
