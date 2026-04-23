Вклади українців у банках зросли на 29,4 млрд грн за квартал

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 647,2 млрд грн, що на 29,4 млрд грн більше за показник на початку року. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За рік, порівняно з показником станом на 1 квітня 2025 року, загальний приріст вкладів громадян склав 254,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за березень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за березень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,5%. Сума їх вкладів склала 189,5 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 квітня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Розподіл питомої ваги вкладів фізичних осіб в розрізі груп банків:

У Фонді гарантування нагадали, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.