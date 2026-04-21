PINbank переходить до ZEN: гроші вкладникам повернуть не одразу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 10:55

PINbank переходить до ZEN: гроші вкладникам повернуть не одразу

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) офіційно припинила роботу тимчасової адміністрації в Акціонерному товаристві «Перший інвестиційний банк» (PINbank). Виведення з ринку неплатоспроможної установи успішно завершилося завдяки продажу її 100% акцій європейській фінтех-компанії UAB ZEN.COM. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий власник та умови відновлення роботи

Новий власник, компанія UAB ZEN.COM, повністю перебрав на себе всі права акціонера. За правилами регулятора, протягом одного місяця з моменту придбання інвестор зобов'язаний докапіталізувати банк і привести показники його ліквідності до вимог банківського законодавства.

Після цього Національний банк України має провести інспекційну перевірку. Поки Нацбанк не підтвердить відновлення платоспроможності, контроль за належним виконанням угоди купівлі-продажу здійснюватиме спеціальний куратор, якого призначив Фонд.

Обмеження та гарантії для клієнтів

Зміна власника не скасовує попередніх домовленостей: усі договори, які клієнти уклали з банком до моменту його неплатоспроможності, залишаються чинними на тих самих умовах. Це стосується і правочинів щодо забезпечення господарської діяльності самої фінустанови.

Однак на період відновлення капіталу (максимальний строк — півтора місяця) діятимуть часткові обмеження на зняття коштів. Виплати наразі доступні виключно за поточними та картковими рахунками, а також за депозитами фізичних осіб (зокрема ФОП), строк дії яких закінчився до 19 лютого 2026 року включно. Водночас клієнти можуть вільно робити перекази в межах тих сум, які надійшли на їхні баланси вже після запровадження тимчасової адміністрації.

Повноцінне виконання зобов'язань перед усіма кредиторами та вкладниками поновиться щойно НБУ затвердить успішну докапіталізацію. До того часу депозити фізичних осіб продовжують на 100% гарантуватися державою: на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення Фонд відшкодовує всю суму вкладу разом із нарахованими відсотками. Отримати персональну інформацію кредитори та боржники можуть безпосередньо у відділеннях банку після проходження ідентифікації або за номерами: 0 800 50 70 80, +38 (044) 294-75-85.

Від російського олігарха до польського «Revolut»

Історія Першого інвестиційного банку за останні кілька років була вкрай нестабільною. До повномасштабного вторгнення контрольний пакет акцій належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. У 2023−2024 роках через накладені санкції держава конфіскувала актив. На початку 2025 року уряд планував передати фінустанову «Укрпошті» для створення національного поштового банку, однак ініціативу заблокував Нацбанк. Через системне погіршення фінансового стану та падіння регулятивного капіталу нижче мінімального порогу у 200 млн грн, 19 лютого 2026 року НБУ визнав PINbank неплатоспроможним.

За даними відкритих джерел, на проблемний банк претендували аж 11 покупців. Переможцем стала заснована у Польщі компанія ZEN.COM — фінтех-проєкт із литовською ліцензією (UAB), який на європейському ринку часто називають конкурентом Revolut. Очікується, що новий інвестор вкладе понад 20 мільйонів євро в розвиток своєї діяльності в Україні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами