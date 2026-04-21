PINbank переходить до ZEN: гроші вкладникам повернуть не одразу

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) офіційно припинила роботу тимчасової адміністрації в Акціонерному товаристві « Перший інвестиційний банк » (PINbank). Виведення з ринку неплатоспроможної установи успішно завершилося завдяки продажу її 100% акцій європейській фінтех-компанії UAB ZEN.COM. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Новий власник та умови відновлення роботи

Новий власник, компанія UAB ZEN.COM, повністю перебрав на себе всі права акціонера. За правилами регулятора, протягом одного місяця з моменту придбання інвестор зобов'язаний докапіталізувати банк і привести показники його ліквідності до вимог банківського законодавства.

Після цього Національний банк України має провести інспекційну перевірку. Поки Нацбанк не підтвердить відновлення платоспроможності, контроль за належним виконанням угоди купівлі-продажу здійснюватиме спеціальний куратор, якого призначив Фонд.

Обмеження та гарантії для клієнтів

Зміна власника не скасовує попередніх домовленостей: усі договори, які клієнти уклали з банком до моменту його неплатоспроможності, залишаються чинними на тих самих умовах. Це стосується і правочинів щодо забезпечення господарської діяльності самої фінустанови.

Однак на період відновлення капіталу (максимальний строк — півтора місяця) діятимуть часткові обмеження на зняття коштів. Виплати наразі доступні виключно за поточними та картковими рахунками, а також за депозитами фізичних осіб (зокрема ФОП), строк дії яких закінчився до 19 лютого 2026 року включно. Водночас клієнти можуть вільно робити перекази в межах тих сум, які надійшли на їхні баланси вже після запровадження тимчасової адміністрації.

Повноцінне виконання зобов'язань перед усіма кредиторами та вкладниками поновиться щойно НБУ затвердить успішну докапіталізацію. До того часу депозити фізичних осіб продовжують на 100% гарантуватися державою: на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення Фонд відшкодовує всю суму вкладу разом із нарахованими відсотками. Отримати персональну інформацію кредитори та боржники можуть безпосередньо у відділеннях банку після проходження ідентифікації або за номерами: 0 800 50 70 80, +38 (044) 294-75-85 .

Від російського олігарха до польського «Revolut»

Історія Першого інвестиційного банку за останні кілька років була вкрай нестабільною. До повномасштабного вторгнення контрольний пакет акцій належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. У 2023−2024 роках через накладені санкції держава конфіскувала актив. На початку 2025 року уряд планував передати фінустанову «Укрпошті» для створення національного поштового банку, однак ініціативу заблокував Нацбанк. Через системне погіршення фінансового стану та падіння регулятивного капіталу нижче мінімального порогу у 200 млн грн, 19 лютого 2026 року НБУ визнав PINbank неплатоспроможним.

За даними відкритих джерел, на проблемний банк претендували аж 11 покупців. Переможцем стала заснована у Польщі компанія ZEN.COM — фінтех-проєкт із литовською ліцензією (UAB), який на європейському ринку часто називають конкурентом Revolut. Очікується, що новий інвестор вкладе понад 20 мільйонів євро в розвиток своєї діяльності в Україні.