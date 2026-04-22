22 квітня 2026, 14:29

Lufthansa скасує 20 тисяч рейсів задля економії авіапального

Провідна авіакомпанія Німеччини Lufthansa скасує 20 тисяч рейсів з червня по жовтень 2026 року, щоб заощадити авіаційне паливо на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляється у вівторок, 21 квітня, у прес-релізі найбільшої в Європі авіакомпанії.

У чому причина

Представники Lufthansa вважають, що скасування цих рейсів дозволить заощадити понад 40 тисяч тонн палива. При цьому ефективність авіакомпанії, що оцінюється в доступних пасажиро-кілометрах (цей показник дорівнює кількості доступних місць, помноженій на кількість кілометрів, пройдених транспортним засобом), зменшиться менш ніж на один процентний пункт.

Цього, як стверджують у Lufthansa, вдасться досягти за рахунок скорочення ближньомагістральних «нерентабельних маршрутів із Франкфурта-на-Майні та Мюнхена при одночасному розширенні існуючих рейсів із Цюриха, Відня та Брюсселя». Зміни торкнуться і шостого хабу компанії — у Римі.

Назвати рейси, які не виконуватимуться з червня по жовтень, у Lufthansa пообіцяли наприкінці квітня. При цьому компанія вже зараз скасовує рейси, заплановані на дати до 31 травня.

Наприклад, 20 квітня Lufthansa скасувала перші 120 щоденних рейсів. Зокрема, тимчасово припинено перельоти з Франкфурта-на-Майні до польських міст Бидгощ і Жешув, а також до норвезького Ставангера.

Рейси скасовують і інші авіакомпанії

Lufthansa — не єдина авіакомпанія, якій довелося вживати заходів через нестабільність на Близькому Сході та зростання цін на енергоносії. Так, SAS Scandinavian Airlines зі штаб-квартирою в Стокгольмі скасує близько тисячі рейсів у квітні, а французька Air France-KLM підвищила до 100 євро надбавку, зокрема, на вже продані квитки на далекомагістральні рейси. Також про скасування перельотів через проблеми з паливом оголосила молдавська FlyOne.

Очікується, що Єврокомісія представить план щодо вирішення проблеми енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході, 22 квітня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
