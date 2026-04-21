Заборонена в Україні платформа прогнозів Polymarket стала титульним спонсором ФК «Лаціо»

Децентралізована платформа прогнозів Polymarket уклала партнерську угоду з італійським футбольним клубом «Лаціо» (Lazio), ставши його головним спонсором. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові умови та дебют на формі

Підписання цього контракту завершило трирічні пошуки римським клубом титульного спонсора. Попередня угода команди з криптовалютною біржею Binance закінчилася ще наприкінці сезону 2022/2023 років. За даними профільного видання SportsPro, вартість нового контракту становить щонайменше 22 мільйони доларів.

Угода вже набрала чинності та розрахована до завершення футбольного сезону 2027/2028 років. При цьому сторони мають опцію продовження співпраці ще на один рік. Логотип Polymarket уже з'явився на ігровій формі «Лаціо» 18 квітня під час матчу італійської Серії А проти клубу «Наполі».

Юридичні нюанси та глобальна експансія

Згідно з офіційними пресрелізами, Polymarket виступає в ролі «офіційного партнера клубу з аналізу фанатської аудиторії та цифрових даних». У заявах обох сторін про початок співпраці свідомо не згадуються ринки прогнозів або ставки.

Аналітики SportsPro зазначають, що таке партнерство майже напевно є частиною глобальної маркетингової кампанії Polymarket. Головна мета — просування як самої концепції ринків прогнозів, так і безпосередньо власної платформи за межами Сполучених Штатів Америки. Водночас діяльність сервісу зазнає тиску в інших країнах: в Україні державний регулятор ухвалив рішення про обмеження доступу до 198 вебсайтів, серед яких опинилася і платформа Polymarket.

Обхід жорстких заборон та криптоспадщина

Рішення Polymarket вийти на італійський ринок через спортивне спонсорство відбувається на тлі суворих законодавчих обмежень. Ще у 2018 році уряд Італії ухвалив так званий «Декрет про гідність» (Decreto Dignità), який повністю заборонив будь-яку рекламу та спонсорство азартних ігор у спорті. Більше того, у жовтні 2025 року італійське Агентство митниці та монополій (ADM) внесло сайт Polymarket до чорного списку, оскільки регулятор класифікує децентралізовані ринки прогнозів як неліцензійний гемблінг. Відтак італійські користувачі фізично не можуть робити прогнози на платформі.

Саме тому контракт офіційно оформлений як співпраця у сфері «цифрових даних», що дозволяє обійти заборону на рекламу беттінгу.

Читайте також: Що таке Polymarket та ринки прогнозів: як інвестори заробляють і програють на торгівлі ймовірностями

