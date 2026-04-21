Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
21 квітня 2026, 16:00

Яку роль CRM відіграє у фінансовому консалтингу? Досвід iPlan і NetHunt CRM

У сфері фінансового консалтингу немає дрібниць, які можна ігнорувати. Пропущене повідомлення, несвоєчасний фідбек або забута домовленість можуть вплинути не лише на окрему угоду, а й на загальне сприйняття компанії. А коли мова йде про довіру, будь-яка неузгодженість відчувається особливо гостро.

Саме тому NetHunt CRM у фінансовому консалтингу — фундамент для щоденної роботи. Вона структурує процеси, зберігає цілісну історію взаємодії з клієнтом, координує дії команди та підтримує високий рівень сервісу.

Це добре видно на прикладі iPlan. Компанія впровадила NetHunt CRM ще на старті й одразу заклала системний підхід до роботи з клієнтами. Їхній досвід показує: для бізнесу, який хоче масштабуватися без втрати якості та довіри, CRM — важлива ланка у роботі.

Супровід угод із довгим циклом продажу

У фінансовому консалтингу клієнт рідко ухвалює рішення одразу. Він може звернутися сьогодні, а повернутися до співпраці лише через кілька місяців. І тут бізнес одразу стикається з кількома викликами:

  • потрібно пам’ятати, про що вже говорили з клієнтом;

  • бачити, на якому етапі він зараз;

  • тримати всю комунікацію в одному полі зору.

Це непросто, бо спілкування часто йде через різні канали — пошта, месенджери, дзвінки — і може тривати ще довго після початку співпраці.

Тому в iPlan обрали NetHunt CRM як основну систему для роботи з клієнтами. Це дало змогу зібрати всю інформацію в одному місці, зберігати історію взаємодії та впорядкувати тривалу комунікацію з кожним клієнтом.

«iPlan — компанія, яка націлена на довгострокове партнерство, тому вирішальним фактором для нас була можливість налаштувати окремі блоки комунікацій в CRM для кожного клієнта», — Любомир Остапів, партнер iPlan.

Увага до клієнта на кожному етапі взаємодії

У фінансовому консалтингу для клієнта значення має все: наскільки швидко команда відповідає на запит, чи враховує деталі та чи не змушує людину щоразу повторно пояснювати свою ситуацію.

NetHunt CRM робить цей шлях зручним і послідовним уже з першого звернення. Заявка із сайту одразу потрапляє в систему, тому фінансовий планер швидко бачить новий запит, розуміє контекст і може оперативно зв’язатися з клієнтом.

Якщо людина ще не готова ухвалити рішення, комунікація не обривається. Замість нав’язливих нагадувань система підтримує контакт через автоматичну серію листів із корисними матеріалами та експертними порадами з інвестування.

У результаті формується досвід, у якому клієнт відчуває увагу, професійний підхід. А саме це й допомагає будувати довіру, яка у фінансовій сфері має особливу цінність.

Системний контроль продажів і точний прогноз доходу

Коли в команді працює кілька менеджерів, без CRM важко зберігати повну ясність у продажах. Часто незрозуміло, хто які угоди веде, на якому етапі перебуває клієнт і наскільки реалістичними є очікування щодо майбутнього прибутку.

У NetHunt CRM ці питання закриває воронка продажів. Вона допомагає кожному фінансовому планеру бачити свої угоди, орієнтуватися в статусах, вчасно повертатися до клієнтів і не втрачати важливі завдання.

Для керівника це дає цілісне бачення ситуації: які угоди рухаються вперед, де є ризик затримки тощо.

Спільний контекст для всієї команди

У фінансовому консалтингу важливо, щоб уся команда працювала в єдиному інформаційному полі. Коли історія взаємодії з клієнтом, домовленості, завдання та статуси зібрані в одній системі, працювати значно простіше — і менеджеру, і колегам, які можуть підключатися до процесу на різних етапах.

NetHunt CRM перетворює знання про клієнта з особистого ресурсу окремого менеджера на спільний актив компанії. У системі зберігається все, що потрібно для роботи: історія контактів, попередні домовленості, завдання задачі, статуси тощо.

У iPlan NetHunt CRM стала частиною інфраструктури компанії, яка допомагає зберігати цілісність роботи з клієнтами незалежно від кадрових змін. Недарма співвласник iPlan Сергій Мікулов говорить: «Головні активи компанії, яка працює в сфері послуг, — це три речі: люди, клієнти, інфраструктура. Це все є в CRM, бо вона сама по собі є частиною нашої інфраструктури».

Досвід iPlan показує, що CRM дає найбільший ефект тоді, коли стає частиною щоденної роботи. Такий підхід допомагає компанії поступово вибудовувати процеси та не накопичувати помилки в операційці.

Впорядкуйте бізнес-процеси разом із NetHunt CRM — почніть безплатний 14-денний пробний період прямо зараз.

