Яку роль CRM відіграє у фінансовому консалтингу? Досвід iPlan і NetHunt CRM

У сфері фінансового консалтингу немає дрібниць, які можна ігнорувати. Пропущене повідомлення, несвоєчасний фідбек або забута домовленість можуть вплинути не лише на окрему угоду, а й на загальне сприйняття компанії. А коли мова йде про довіру, будь-яка неузгодженість відчувається особливо гостро.

Саме тому NetHunt CRM у фінансовому консалтингу — фундамент для щоденної роботи. Вона структурує процеси, зберігає цілісну історію взаємодії з клієнтом, координує дії команди та підтримує високий рівень сервісу.

Це добре видно на прикладі iPlan. Компанія впровадила NetHunt CRM ще на старті й одразу заклала системний підхід до роботи з клієнтами. Їхній досвід показує: для бізнесу, який хоче масштабуватися без втрати якості та довіри, CRM — важлива ланка у роботі.

Супровід угод із довгим циклом продажу

У фінансовому консалтингу клієнт рідко ухвалює рішення одразу. Він може звернутися сьогодні, а повернутися до співпраці лише через кілька місяців. І тут бізнес одразу стикається з кількома викликами:

потрібно пам’ятати, про що вже говорили з клієнтом;

бачити, на якому етапі він зараз;

тримати всю комунікацію в одному полі зору.

Це непросто, бо спілкування часто йде через різні канали — пошта, месенджери, дзвінки — і може тривати ще довго після початку співпраці.

Тому в iPlan обрали NetHunt CRM як основну систему для роботи з клієнтами. Це дало змогу зібрати всю інформацію в одному місці, зберігати історію взаємодії та впорядкувати тривалу комунікацію з кожним клієнтом.

«iPlan — компанія, яка націлена на довгострокове партнерство, тому вирішальним фактором для нас була можливість налаштувати окремі блоки комунікацій в CRM для кожного клієнта», — Любомир Остапів, партнер iPlan.

Увага до клієнта на кожному етапі взаємодії

У фінансовому консалтингу для клієнта значення має все: наскільки швидко команда відповідає на запит, чи враховує деталі та чи не змушує людину щоразу повторно пояснювати свою ситуацію.

NetHunt CRM робить цей шлях зручним і послідовним уже з першого звернення. Заявка із сайту одразу потрапляє в систему, тому фінансовий планер швидко бачить новий запит, розуміє контекст і може оперативно зв’язатися з клієнтом.

Якщо людина ще не готова ухвалити рішення, комунікація не обривається. Замість нав’язливих нагадувань система підтримує контакт через автоматичну серію листів із корисними матеріалами та експертними порадами з інвестування.

У результаті формується досвід, у якому клієнт відчуває увагу, професійний підхід. А саме це й допомагає будувати довіру, яка у фінансовій сфері має особливу цінність.

Системний контроль продажів і точний прогноз доходу

Коли в команді працює кілька менеджерів, без CRM важко зберігати повну ясність у продажах. Часто незрозуміло, хто які угоди веде, на якому етапі перебуває клієнт і наскільки реалістичними є очікування щодо майбутнього прибутку.

У NetHunt CRM ці питання закриває воронка продажів. Вона допомагає кожному фінансовому планеру бачити свої угоди, орієнтуватися в статусах, вчасно повертатися до клієнтів і не втрачати важливі завдання.

Для керівника це дає цілісне бачення ситуації: які угоди рухаються вперед, де є ризик затримки тощо.

Спільний контекст для всієї команди

У фінансовому консалтингу важливо, щоб уся команда працювала в єдиному інформаційному полі. Коли історія взаємодії з клієнтом, домовленості, завдання та статуси зібрані в одній системі, працювати значно простіше — і менеджеру, і колегам, які можуть підключатися до процесу на різних етапах.

NetHunt CRM перетворює знання про клієнта з особистого ресурсу окремого менеджера на спільний актив компанії. У системі зберігається все, що потрібно для роботи: історія контактів, попередні домовленості, завдання задачі, статуси тощо.

У iPlan NetHunt CRM стала частиною інфраструктури компанії, яка допомагає зберігати цілісність роботи з клієнтами незалежно від кадрових змін. Недарма співвласник iPlan Сергій Мікулов говорить: «Головні активи компанії, яка працює в сфері послуг, — це три речі: люди, клієнти, інфраструктура. Це все є в CRM, бо вона сама по собі є частиною нашої інфраструктури».

Досвід iPlan показує, що CRM дає найбільший ефект тоді, коли стає частиною щоденної роботи. Такий підхід допомагає компанії поступово вибудовувати процеси та не накопичувати помилки в операційці.

