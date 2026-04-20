ЄС може схвалити кредит для України на 90 млрд євро вже цього тижня

Європейський Союз може вже 22 квітня схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро (близько $105 мільярдів). Про це повідомляє United24 Media.

Що відомо

Речник кіпрського головування в Раді ЄС підтвердив, що пропозицію щодо внесення змін до Багаторічної фінансової структури було офіційно включено до порядку денного засідання Комітету постійних представників, відомого як Корепер II.

Йдеться про законодавче коригування, яке є останньою технічною умовою для запуску фінансового механізму підтримки України.

Читайте також: ЄС розраховує розблокувати кредит для України після поразки Орбана

За інформацією ЗМІ, саме ця поправка має завершити процедуру, необхідну для активації відповідного фінансування.

Пропозицію внесено до категорії «пункт I» — це питання, які зазвичай не потребують додаткового обговорення, що свідчить про попередньо досягнутий консенсус між державами-членами.

У разі схвалення послами рішення буде остаточно затверджене за письмовою процедурою без проведення додаткових дебатів.

Історія блокування та позиція ЄС

Початкове погодження критично важливого кредиту відбулося ще у грудні за участі всіх лідерів ЄС, включно з Орбаном. Проте згодом офіційний Будапешт різко змінив курс та відкликав свою підтримку.

Формальною причиною такого кроку угорська сторона назвала перебої в роботі нафтопроводу «Дружба» на території України, який зазнав пошкоджень унаслідок удару російського безпілотника. Оскільки для схвалення фінансування необхідна абсолютна одностайність усіх 27 держав-членів, процес був повністю заморожений.