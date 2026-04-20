В Україні побільшало ФОПів: де з’являється найбільше бізнесів

На 11 297 нових фопів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 фопи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.

Де вікдрилося найбільше ФОПів

Найбільший приріст фопів у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери): +2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов’язаного з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Читайте також: ПДВ для ФОПів відклали: МВФ та уряд шукатимуть альтернативу

Лідирує за приростом підприємців Київ: +1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).

Натомість найбільше скорочення у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.