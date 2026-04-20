Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 6% після падіння на понад 9% у п’ятницю на тлі новин про повторне закриття Ормузької протоки після того, як США та Іран заявили, що інша сторона порушила угоду про припинення вогню, атакуючи кораблі протягом вихідних, пише Reuters.
Нафта подорожчала більш ніж на 6%
Як змінился ціни
Ф'ючерси на нафту марки Brent до 23:27 за Гринвічем зросли на 6,11 долара, або на 6,76%, до 96,49 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate зросла на 6,53 долара, або на 7,79%, до 90,38 долара за барель.
Що видбувається в геополітиці?
Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що американські військові захопили іранське вантажне судно, яке намагалося прорвати блокаду, тоді як Іран заявив, що не братиме участі у другому раунді мирних переговорів, незважаючи на погрозу Трампа відновити авіаудари.
Сполучені Штати підтримували блокаду іранських портів, тоді як Іран спочатку зняв, а потім відновив власну блокаду протоки, через яку до початку війни майже два місяці тому проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти.
Прогнози експертів
«Нафтові ринки продовжують коливатися у відповідь на коливання публікацій у соціальних мережах США та Ірану, а не на реалії на місцях, які залишаються складними для швидкого відновлення потоків нафти», — сказав Сол Кавонік, керівник досліджень MST Marquee.
У п'ятницю обидва контракти зафіксували найбільше щоденне зниження з 18 квітня після того, як Іран заявив, що прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку відкритий до кінця періоду припинення вогню, а Трамп заявив, що Іран погодився ніколи більше не закривати протоку.
«Оголошення про відкриття протоки виявилося передчасним», — сказав Кавоніч.
«Власники суден будуть вдвічі соромитися знову прямувати до протоки, не отримавши набагато більше впевненості в реальності будь-якого оголошеного проходу».
За даними Kpler, у суботу протокою пройшло понад 20 суден, які перевозили нафту, скраплений нафтовий газ, метали та добрива, що є найбільшою кількістю суден, що перетинають водний шлях з 1 березня.
