Нафта подорожчала більш ніж на 6%

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 6% після падіння на понад 9% у п’ятницю на тлі новин про повторне закриття Ормузької протоки після того, як США та Іран заявили, що інша сторона порушила угоду про припинення вогню, атакуючи кораблі протягом вихідних, пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінился ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 23:27 за Гринвічем зросли на 6,11 долара, або на 6,76%, до 96,49 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate зросла на 6,53 долара, або на 7,79%, до 90,38 долара за барель.

Що видбувається в геополітиці?

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що американські військові захопили іранське вантажне судно, яке намагалося прорвати блокаду, тоді як Іран заявив, що не братиме участі у другому раунді мирних переговорів, незважаючи на погрозу Трампа відновити авіаудари.

Сполучені Штати підтримували блокаду іранських портів, тоді як Іран спочатку зняв, а потім відновив власну блокаду протоки, через яку до початку війни майже два місяці тому проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Прогнози експертів

«Нафтові ринки продовжують коливатися у відповідь на коливання публікацій у соціальних мережах США та Ірану, а не на реалії на місцях, які залишаються складними для швидкого відновлення потоків нафти», — сказав Сол Кавонік, керівник досліджень MST Marquee.

У п'ятницю обидва контракти зафіксували найбільше щоденне зниження з 18 квітня після того, як Іран заявив, що прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку відкритий до кінця періоду припинення вогню, а Трамп заявив, що Іран погодився ніколи більше не закривати протоку.

«Оголошення про відкриття протоки виявилося передчасним», — сказав Кавоніч.

«Власники суден будуть вдвічі соромитися знову прямувати до протоки, не отримавши набагато більше впевненості в реальності будь-якого оголошеного проходу».

За даними Kpler, у суботу протокою пройшло понад 20 суден, які перевозили нафту, скраплений нафтовий газ, метали та добрива, що є найбільшою кількістю суден, що перетинають водний шлях з 1 березня.