Іран заявив про закриття Ормузької протоки

В Ірані заявили, що Сполучені Штати порушили домовленості, тому Тегеран закриває Ормузьку протоку. Нову серію «військового контролю» в протоці оголосив представник Центрального штабу іранської поліції «Хатам аль-Анбія». Про це в соцмережі Х повідомляє Iran's Today.

Що видомо про блокаду

Іранські військові, підконтрольні бойовикам КВІР, заявили, що станом на18 квітня транзит через Ормузьку протоку повернувся до колишнього стану суворого військового контролю. Також було згадано про «неодноразові порушення з боку США та піратство під виглядом блокади».

Розблокування протоки

Ісламська Республіка Іран оголосила про повне відновлення транзиту для торговельного флоту через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Відкриття судноплавного маршруту є масштабним кроком до послаблення військового конфлікту зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, який раніше спричинив різкий стрибок світових цін на енергоносії