ПДВ для ФОПів: Гетманцев назвав нові строки ухвалення закону

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 березня 2026, 8:00

ПДВ для ФОПів: Гетманцев назвав нові строки ухвалення закону

Запровадження обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців навряд чи буде ухвалене Верховною Радою у березні. Найбільш оптимістичний термін голосування — кінець квітня, заявив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Запровадження обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців навряд чи буде ухвалене Верховною Радою у березні.
Фото: Данило Гетманцев

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже Гетманцев

Навіть у разі негайного внесення урядом відповідного законопроєкту парламент не зможе оперативно пройти всі регламентні процедури. У березні передбачено лише два пленарні тижні, а на подання альтернативних законопроєктів відводиться 14 днів, що унеможливлює швидке ухвалення документа, зазначив Гетманцев.

Він також зазначив, що, на його думку, реформа системи єдиного податку дійсно назріла, однак розглядати її доцільніше вже після завершення війни.

Читайте також: ПДВ для ФОПів: в уряді вирішили доопрацювати законопроєкт

Гетманцев додав, що ідея поширення ПДВ на підприємців передбачена Національною стратегією доходів і частково базується на польській моделі оподаткування.

Що передбачає законопроєкт Міністерства фінансів

Законопроєкт Мінфіну передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+88
KotletaDollarov
KotletaDollarov
12 березня 2026, 8:22
#
Это смерть малому бизнесу, или будут нал просить, либо кто налом платит цена услуг и товаров -20% В моем дворе закрылось за 2 месяца 3 кафе и аптека которые работали несколько лет. Топливо, блэкауты, хозяина или сотрудников мобилизовали
+
+60
Я Саня
Я Саня
12 березня 2026, 8:43
#
Зєльцман, як вірний послідовник ПР, робить те, що не змогла зробити ПР — нарешті вбити той середній бізнес, котрий заважає їм жити
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 березня 2026, 9:50
#
Средний класс в Украине давно убит. Все было сделано еще при порошенке!
+
0
JWT
JWT
12 березня 2026, 10:51
#
Знайомі відкрили аналоги ФОПів в Польщі, платять 19% і нічого, якось не ниють, що дорого, хоча в Україні носом крутили з податків в 5%. Тому це міф що ПДВ вб'є малий бізнес.
+
+15
BIlE
BIlE
12 березня 2026, 10:46
#
Безтолкові прості рішення — це затягнулось вже давно
+
0
Ramo
Ramo
12 березня 2026, 11:19
#
Це означає кінець спрощеної системи та початок повноцінного бухгалтерського та податкового обліку з ПДВ для фопів. Краще б просто підняли ставку ЄП.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає agsmith15 и 115 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами