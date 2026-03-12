ПДВ для ФОПів: Гетманцев назвав нові строки ухвалення закону

Запровадження обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців навряд чи буде ухвалене Верховною Радою у березні. Найбільш оптимістичний термін голосування — кінець квітня, заявив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже Гетманцев

Навіть у разі негайного внесення урядом відповідного законопроєкту парламент не зможе оперативно пройти всі регламентні процедури. У березні передбачено лише два пленарні тижні, а на подання альтернативних законопроєктів відводиться 14 днів, що унеможливлює швидке ухвалення документа, зазначив Гетманцев.

Він також зазначив, що, на його думку, реформа системи єдиного податку дійсно назріла, однак розглядати її доцільніше вже після завершення війни.

Читайте також: ПДВ для ФОПів: в уряді вирішили доопрацювати законопроєкт

Гетманцев додав, що ідея поширення ПДВ на підприємців передбачена Національною стратегією доходів і частково базується на польській моделі оподаткування.

Що передбачає законопроєкт Міністерства фінансів

Законопроєкт Мінфіну передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.