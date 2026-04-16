Стаж можна докупити — і це простий спосіб вирішити проблему, якщо для пенсії не вистачає кількох років. Фактично ви самі сплачуєте єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за ті періоди, коли не працювали офіційно, і таким чином додаєте їх до свого страхового стажу. Про це пише ДПС.
Податкова пояснила, як докупити стаж для пенсії
Як це зробити
- Одноразова сплата за минулі періоди
Можна одразу оплатити стаж за місяці, коли ви не працювали. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 3804,68 грн за кожен місяць. Суму потрібно внести повністю — протягом 10 днів після укладення договору.
- Добровільна участь (щомісячна сплата)
Можна укласти договір щонайменше на рік і сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1902,34 грн на місяць.
Куди звертатися і які документи потрібні
Щоб заключити договір, потрібно звернутися до податкової служби за місцем проживання з відповідною заявою про заключення договору (в електронному або паперовому вигляді).
До заяви необхідно додати:
- копію документа що посвідчує особу;
- копія трудової книжки (за наявності);
- довідка про страховий стаж (форма ОК-5).
Додатково
Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, — додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві.
Домашньому працівнику — копію трудового договору
Важливо знати
- На момент заключення договору ви не повинні підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
- Докупити стаж можна лише за періоди, коли ви не працювали офіційно і не провадили підприємницьку діяльність.
- Якщо ви були застраховані, але внески не сплачували (наприклад, через пільги), такий стаж докупити не можна.
- Заключити договір можуть громадяни від 16 років.
Не виконання умов договору може призвести до його розірвання в односторонньому порядку, що, в свою чергу, позбавляє права заключення такого договору в майбутньому
