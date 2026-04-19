Спадщина у 2026 році, скільки податків доведеться сплатити

В Україні отримання спадщини або подарунка може бути об'єктом оподаткування. Порядок оподаткування таких доходів визначений Податковим кодексом України. Важливим фактором є ступінь споріднення між особою, яка передає майно, та особою, яка його отримує. Про це повідомляє ДПС.

Основні ставки податку на спадщину (2026)

0% (Нульова ставка): Батьки, чоловік/дружина, діти (у т.ч. усиновлені), рідні брати/сестри, баби/дідусі, онуки.

5% + 5% військовий збір: Спадкоємці, які не є членами сім'ї першого/другого ступеня спорідненості, але є резидентами України.

18% + 5% військовий збір: Спадкоємці-нерезиденти (або якщо спадкодавець — нерезидент).

Водночас законодавством передбачено окремі випадки, коли спадщина може оподатковуватися за нульовою ставкою незалежно від ступеня споріднення.

Зокрема, це стосується вартості певних видів майна, що успадковуються: особами з інвалідністю І групи, дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітьми з інвалідністю.

Коли подавати декларацію

Декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня року, що настає за роком отримання спадщини або подарунка. Після подання декларації особа повинна самостійно сплатити податок до 1 серпня цього ж року.

Наприклад, якщо спадщина або подарунок були отримані у 2025 році, декларацію потрібно подати до 1 травня 2026 року, а податок сплатити до 1 серпня 2026 року.