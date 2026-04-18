Нафта впала до $89 після відкриття Ормузької протоки

Ціни на нафту різко впали, а світові фондові та боргові ринки зросли після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки для судноплавства в умовах перемир’я, повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відкриття на час перемир'я

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що прохід для всіх комерційних суден через протоку повністю відкритий на період дії перемир’я, узгодженого в межах домовленостей щодо Лівану.

На цьому тлі ф’ючерси на нафту Brent обвалилися на 10,4% — до $89,04 за барель, тоді як американська WTI подешевшала на 11,48% — до $83,82 за барель. Попри це, ціни все ще залишаються вищими за довоєнні рівні, але суттєво нижчі за піки кінця березня, коли Brent наближалася до $120 за барель.

Газойль ICE торгується близько позначки $1000/т, втративши $171/т з початку торговельної сесії 17 квітня. У перерахунку на гуртові ціни дизельного палива це приблизно мінус 6 грн/л.

Різке падіння котирувань ICE Gasoil зазвичай супроводжується стрімким звуженням беквордації на ринку дизельного палива — ситуації, коли ціни на найближчі поставки значно перевищують вартість майбутніх контрактів. Через таку цінову структуру трейдери, які закуповували дорогий ресурс у період пікових очікувань дефіциту, тепер можуть зазнати суттєвих фінансових втрат.

Оскільки поточна вартість пального на ринку впала швидше, ніж вони встигли реалізувати запаси, компанії змушені продавати ресурс за цінами, що значно нижчі за ціну закупівлі.

З огляду на зміст повідомлення, опублікованого в соцмережі X міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, Ормузька протока відкрита на час дії припинення вогню в Лівані. Це означає, що блокада може відновитися за кілька днів.