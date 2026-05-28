Національний банк України встановив на 29 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2653 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 3 копійки.
28 травня 2026, 15:42
НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар подешевшав після чергового рекорду
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив такий курс долара: 44,26 грн. Це на 3 копійки менше, ніж і у четвер (44,29 грн), що було новим історичним максимумом.
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,43 грн, що на 11 копійок менше, ніж у четвер (51,54 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі