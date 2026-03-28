З 1 березня 2026 року Пенсійним фондом України проведено індексацію пенсій: мінімальний розмір підвищення склав 100 грн, максимальний — 2 595 грн. Про це йдеться в повідомленні Фонду.
28 березня 2026, 11:52
Кому та на скільки підвищили пенсії з березня — дані ПФУ
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Кому підвищили пенсії
За оперативними даними, з 1 березня 2026 року розміри пенсій підвищено для 9,5 мільйона осіб.
Середній розмір підвищення склав 648,93 грн.
Читайте також: Стало відомо, на скільки проіндексують пенсії з 1 березня
Після проведених перерахунків середній розмір пенсії у березні 2026 року становить 7 137,26 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі