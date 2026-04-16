Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
16 квітня 2026, 14:01

В НБУ кажуть, що дохідність ОВДП залишається привабливою

В Національному банку України не бачать ризиків у зниженні дохідності ОВДП, яке відбулося з початку цього року, та вважають таке зниження ринковим. Про це сказав заступник голови НБУ Володимир Лепушинський в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Що кажуть в НБУ

«Мінфін реагував на ситуацію: якщо попит високий, а інфляція знижується, є простір для зменшення дохідності. У цьому не було проблеми для нашої трансмісії», — сказав заступник голови НБУ Володимир Лепушинський в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Як повідомлялося, з кінця січня Міністерство фінансів суттєво обмежило пропозицію ОВДП, що допомогло йому знизити ставки розміщення облігацій, які до того трималися з квітня 2025 року: по річним паперам — з 16,35% до 15,15%, по 2-річним — з 17,5% до 15,87% та по 3-річним — з 17,8% до 16,15% річних, тоді як Нацбанк опустив облікову ставку в кінці січня лише з 15,5% до 15% та залишив її на цьому рівні у березні.

Читайте також: Мінфін різко збільшив залучення на аукціоні ОВДП — майже 6 млрд грн

Лепушинський зазначив, що існував неприродний розрив між дохідністю ОВДП і ставками за депозитами, бо державні облігації не були широко відомим інструментом, але зараз населення цей інструмент розпробувало, бо оподаткування відсутнє та порогу для входу немає: можна купляти від однієї облігації, витрати майже нульові.

«У лютому в нас були рекордні інвестиції населення в гривневі ОВДП — 10 млрд грн. З початку року зростання склало 24%, а з початку воєнного стану — взагалі шість з половиною разів. Портфель гривневих ОВДП населення перевищив 82 млрд грн, а разом із валютними — еквівалент 130 млрд грн», — описав ситуацію заступник голови НБУ.

Він також нагадав, що на початку цього року інфляція йшла близько до прогнозу Нацбанку, це створювало очікування її подальшого зниження та, відповідно, зниження облікової ставки, тому зменшення дохідності за гривневими ОВДП почалося ще до зниження облікової ставки НБУ.

«Облікова ставка впливає безпосередньо на ціну залучення на короткі строки, тоді як на довші строки ставки формуються за рахунок очікувань. І інфляційні очікування є дуже важливою компонентою: наскільки є довіра до спроможності центрального банку все ж таки подолати інфляцію після її сплеску», — пояснив Лепушинський.

Він також зауважив, що попит на ОВДП у першому кварталі зберігався, незважаючи на зниження ставок: роловер по гривневих облігаціях у І кварталі був високим — на рівні 160%.

За його словами, у ситуації зростання попиту на валюту у березні після початку військових дій на Близькому Сході Нацбанку не звертався до Мінфіну із проханням підняти ставки по ОВДП та збільшити їх пропозицію.

«Зараз ми в періоді волатильності, побачимо. В принципі, дохідність ОВДП залишається привабливою навіть незважаючи на погіршення інфляційних очікувань населення», — відповів заступник голови НБУ на питання впливу поточних ставок за ОВДП на первинному ринку на трансмісійний механізм монетарної політики.

Він також повідомив, що за січень-березень було зафіксовано достатньо суттєве збільшення строкових гривневих депозитів—на близько 15 млрд грн, до 332 млрд грн, а загалом з початку повномасштабної війни воно склало 78,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
16 квітня 2026, 15:24
#
Портфель гривневых ОВГЗ населения превысил 82 млрд грн, а вместе с валютными — эквивалент 130 млрд грн", — описал ситуацию заместитель председателя НБУ.,На три трилиога😂
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає sx1 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами