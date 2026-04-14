14 квітня 2026, 18:12

Мінфін різко збільшив залучення на аукціоні ОВДП — майже 6 млрд грн

Міністерство фінансів 14 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,97 млрд грн в еквіваленті, що на 4,71 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 1,26 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Фото: НБУ

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

  • 104,18 млн грн під 15,15% (с/з 15,13%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,15%);
  • 134,81 млн грн під 16,15% з погашенням 25 квітня 2029 року.
  • 583,21 млн грн під 16,20% з погашенням 13 червня 2029 року (первинне розміщення).

В іноземній валюті:

  • 101,43 млн євро під 3,25 (с/з 3,24%) з погашенням 6 травня 2027 року.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 130 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
