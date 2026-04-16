Змінився власник чи орендар землі: як у такому разі сплачувати МПЗ

При розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) ключове значення має фактичний період володіння або користування землею. Як роз’яснили у Міністерстві фінансів України на запит ДПС, якщо протягом календарного року ділянка переходить від одного власника чи користувача до іншого (зокрема, на умовах оренди, суборенди чи емфітевзису), МПЗ розподіляється між ними пропорційно часу користування, йдеться у повідомленні ДПС.