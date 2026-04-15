Шахраї викрали $9,5 млн через фейковий застосунок Ledger, TRON впроваджує постквантову криптографію: що нового

Пастка в App Store: через фейковий застосунок Ledger викрадено $9,5 млн

Масштабна фішингова атака на користувачів апаратних гаманців Ledger призвела до втрати понад $9,5 млн лише за один тиждень. Зловмисникам вдалося розмістити підроблений застосунок Ledger Live в офіційному магазині Apple App Store, через який вони збирали секретні дані жертв. Про це повідомив ончейн-детектив ZachXBT.

Фішингова кампанія тривала з 7 по 13 квітня 2026 року. Користувачі, завантажуючи підробку на нові пристрої, вводили свою сид-фразу (12 чи 24 слова) безпосередньо в інтерфейс програми. Це надавало хакерам повний доступ до коштів на апаратних пристроях.

Однією з жертв став відомий музикант Гарретт Даттон (G. Love), який втратив усі свої заощадження за 10 років — 5,9 BTC (близько $420 000). Загалом від дій шахраїв постраждали понад 50 осіб у мережах Bitcoin, TRON, Solana та XRP.

ZachXBT відстежив шлях викрадених активів:

Найбільші втрати зафіксовані в стейблкоїнах: $3,23 млн в USDT та $2,08 млн в USDC.

Для відмивання коштів хакери використали понад 150 депозитних адрес на біржі KuCoin.

Усі транзакції пов'язані з криптоміксером AudiA6, який спеціалізується на приховуванні потоків за високу комісію.

Наразі Apple вже видалила шкідливе ПЗ з магазину, проте залишається відкритим питання до модерації App Store: як фішинговий застосунок такого масштабу міг пройти перевірку. Експерти не виключають, що Apple можуть загрожувати судові позови від ошуканих інвесторів.

Захист на випередження: TRON першим серед блокчейнів впроваджує постквантову криптографію

Мережа TRON оголосила про запуск масштабного оновлення, що має на меті захистити активи користувачів від потенційного зламу за допомогою квантових комп'ютерів. Проєкт стане першим великим публічним блокчейном, який інтегрує криптографію нового покоління безпосередньо в основний протокол.

Засновник проєкту Джастін Сан підкреслив, що питання квантової безпеки сьогодні вже не є теоретичним обговоренням — це необхідна вимога для виживання цифрових активів у майбутньому.

«Квантова безпека не повинна бути предметом дискусії. Вона повинна бути функцією. Ми забезпечимо, щоб жоден користувач TRON ніколи не втратив свої активи через квантові загрози», — заявив Сан.

Читайте також: Tether запускає некастодіальний криптогаманець

Фінал піраміди OneCoin: США починають прийом заявок на компенсацію збитків

Міністерство юстиції США зробило важливий крок у справі однієї з наймасштабніших криптоафер в історії. Постраждалі від діяльності піраміди OneCoin тепер можуть офіційно претендувати на повернення частини своїх коштів.

Проєкт OneCoin, заснований Ружою Ігнатовою (відомою як «Криптокоролева») та Карлом Грінвудом, ошукав понад 3,5 млн інвесторів у всьому світі на загальну суму понад $4 млрд.

Що відомо про фонд компенсації:

Доступна сума: наразі для виплат виділено близько $40 млн (це лише 1% від загальних збитків, проте процес конфіскації майна триває).

Дедлайн: заявки приймаються до 30 червня 2026 року.

Як подати: через спеціальний портал Мін'юсту США, надавши підтвердження інвестицій та персональні дані.

Хто може отримати кошти?

Наразі залишається відкритим питання, чи доступна компенсація іноземним громадянам (зокрема українцям). У формі заявки вимагається вказати SSN (номер соцстрахування США), що може свідчити про пріоритет для резидентів Штатів. Проте юристи радять усім постраждалим стежити за оновленнями на сайті, оскільки розслідування триває в багатьох юрисдикціях.

Нагадаємо, що Карл Грінвуд у 2023 році отримав 20 років в'язниці, а Ружа Ігнатова досі перебуває в розшуку ФБР. Винагорода за інформацію, що допоможе її затримати, зросла до $5 млн.

«Ми приділяємо першочергову увагу поверненню грошей у руки жертв та продовжуємо роботу з вилучення злочинних доходів», — заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон.

Strategy Майкла Сейлора скупила біткоїни ще на $1 млрд попри мільярдні збитки

Компанія Strategy продовжує нарощувати свій криптовалютний портфель. Протягом минулого тижня фірма придбала додаткові 13 927 BTC, інвестувавши в актив рівно $1 млрд.

Середня ціна купівлі в межах останньої транзакції склала $71 902 за монету. Після цього придбання загальні запаси Strategy досягли вражаючої цифри:

Загальний обсяг: 780 897 BTC.

Частка ринку: компанія тепер контролює 3,7% від усієї емісії біткоїна.

Ринкова вартість: активи оцінюються у $59 млрд.

Для фінансування масштабної закупівлі Strategy використала перевірений метод — продаж власних безстрокових привілейованих акцій (STRC). Минулого тижня компанія реалізувала понад 10 млн паперів, залучивши необхідний мільярд доларів. Це став другий за обсягом випуск акцій STRC в історії фірми.

Попри впевненість Майкла Сейлора, фінансова звітність компанії демонструє серйозний тиск через волатильність ринку. За підсумками першого кварталу 2026 року «паперові» збитки Strategy від утримання криптовалюти склали $14,46 млрд. Втім, компанія продовжує дотримуватися стратегії HODL, розглядаючи біткоїн як головний резервний актив.