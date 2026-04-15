Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
15 квітня 2026, 11:55

Новий курс Будапешту: Лагард вітає відмову Угорщини від форинту

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила, що вітає ідею переходу Угорщини на євро, яку напередодні озвучив лідер угорської опозиційної партії «Тіса», що перемогла на парламентських виборах, Петер Мадьяр. Про це вона зазначила в інтерв'ю агентству Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Угорщина є частиною європейської сім'ї. І, як я нещодавно почула, цей новий прем'єр-міністр, Петер Мадьяр, заявляє, що хотів би, щоб Угорщина приєдналася до єврозони, а угорський форинт був замінений на євро. На мій погляд, це природний шлях для всіх 27 — точніше, 26 країн, якщо виключити Данію. «Усі 26 держав-членів, як очікується, мають стати частиною цієї сім'ї, а зараз їх у нас 21. Якщо Угорщина пройде процес інтеграції, конвергенції та всього супутнього, це буде великим досягненням і відповідатиме очікуванням блоку», — заявила Лагард.

На запитання про те, чи вважає вона, що переговори про прийняття євро Угорщиною можуть відбутися в період її перебування на посаді голови ЄЦБ, Лагард відповіла: «Ого. Тоді довелося б трохи продовжити мій мандат, а це, я думаю, не входить у плани». Вона підкреслила, що конвергенція вимагає цілого ряду реформ, частину з яких Угорщині ще тільки належить реалізувати. Серед них, зокрема, — судова реформа.

«Крім того, потрібен перехідний період, який зазвичай займає від двох до кількох років — залежно від країни та її практики. Але сам процес конвергенції займає час. Необхідно узгодити безліч параметрів, забезпечити єдині правові основи з багатьох аспектів. Проте мене тішить, що він підходить до цього питання дуже позитивно і спирається на ту базу, яка довгий час не використовувалася», — заявила голова ЄЦБ.

Новий підхід

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який програв вибори, як зазначає Bloomberg, послідовно виступав проти переходу на євро та відмови від форинта. Однак лідер партії, яка перемогла на виборах, Петер Мадьяр, який стане новим прем'єр-міністром країни, на своїй першій пресконференції заявив про зміну курсу.

Він повідомив, що перехід на євро відповідає інтересам Угорщини, хоча конкретні терміни поки що не визначені. За його словами, уряд спочатку проведе оцінку стану економіки, а потім визначить орієнтири вступу до єврозони.

Нагадаємо

Останньою країною, що приєдналася до єврозони, стала Болгарія. Цей шлях у неї зайняв майже 20 років.

Країна розпочала підготовку до вступу ще у 2007 році, коли увійшла до ЄС. Однак у 2024 році їй відмовили через занадто високу інфляцію. Це спонукало уряд у Софії запросити повторну оцінку у 2025 році, і з 1 січня 2026 року країна розпочала офіційний перехід на євро. Наприкінці місяця Центральний банк Болгарії повідомив про успішну конвертацію половини національної валюти — лева — в євро.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Іво Бобул
Іво Бобул
15 квітня 2026, 12:19
#
Эх… завидую.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає madera1960 и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами