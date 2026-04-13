Еврозона выросла почти вдвое: как распространялось евро с 1999 года

С момента введения в обращение в 1999 году евро распространился на большую часть Европы, став одной из наиболее широко используемых валют в мире. Visualcapitalist показал, как еврозона расширилась с момента её основания в 1999 году, используя официальную статистику Европейского Союза за 2026 год.

В январе 2026 года Болгария стала 21-м членом еврозоны, что стало первым расширением валютного блока с момента присоединения Хорватии в 2023 году.

Еврозона: обзор роста

1999: 12 стран-основателей

2001−2015: Постепенное расширение по всей Южной и Восточной Европе

2023−2026: Два новых члена (Хорватия и Болгария)

Сегодня: 21 страна использует евро

Еврозона по состоянию на 2026 год

Еврозона была создана в 1999 году 12 странами-учредителями из Северной и Западной Европы, включая Францию, Германию, Италию и Испанию. С тех пор к ней присоединились еще девять стран, в частности недавно Хорватия в 2023 году и Болгария в 2026 году.

Согласно валютным соглашениям с Европейским Союзом, четыре европейские микрогосударства также могут использовать евро, несмотря на то, что не являются членами еврозоны: Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Когда европейские страны начали использовать евро

Еврозона является крупнейшим валютным союзом в мире, а ее денежно-кредитная политика определяется Европейским центральным банком со штаб-квартирой во Франкфурте, Германия. Валюты на других континентах, такие как западноафриканский франк КФА, привязаны к евро как наследие их исторической связи с французским франком.

В целом к Европейскому Союзу присоединились 21 из 27 стран-членов, включая пять крупнейших экономик блока и всех его членов-основателей. Союз, как известно, пережил кризис в конце 2000-х и начале 2010-х годов, когда несколько членов еврозоны, включая Италию, Грецию и Испанию, одновременно пострадали от финансовых кризисов.

Будущее еврозоны

Ожидается, что все страны-члены ЕС перейдут на евро после достижения определенных валютных критериев. Единственным исключением из этого правила является Дания, которая в 1990-х годах договорилась о постоянном исключении, что позволило ей юридически избегать введения евро сколько угодно. До выхода из ЕС в 2020 году Великобритания также получила такое исключение.

Пять стран ЕС — Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция — до сих пор не используют евро, несмотря на то, что ожидается, что они в конечном итоге его введут.

Однако прогресс был неравномерным. Присоединение к евро требует соблюдения строгих экономических критериев, а участие в системе ERM II остается добровольным, что замедляет путь к его введению для нескольких стран.

Одностороннее принятие евро

Помимо 21 члена еврозоны и четырех микрогосударств с валютными соглашениями, есть две европейские страны, которые односторонне приняли евро: Косово и Черногория.

Эти две страны, отделившиеся от Сербии в 2000-х годах, приняли евро в 2002 году, до этого используя немецкую марку вместо югославского динара. Во время перехода от марки к евро обе страны перешли на новую валюту, несмотря на отсутствие разрешения на это со стороны Европейского Союза и, как следствие, невозможность чеканить собственные банкноты.

ЕС в целом не одобряет такую практику одностороннего введения евро странами, не входящими в ЕС. Фактически, чиновники ЕС даже отмечали, что одностороннее введение евро может поставить под угрозу окончательное вступление страны в Европейский Союз.