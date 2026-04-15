Ціни на пальне розігнали продажі електрокарів у Європі

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2026, 9:02

Ціни на пальне розігнали продажі електрокарів у Європі

Стрімке зростання цін на бензин у Європі спричинило рекордні продажі електромобілів у березні й забезпечило перше глобальне зростання цього ринку у 2026 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence.

Стрімке зростання цін на бензин у Європі спричинило рекордні продажі електромобілів у березні й забезпечило перше глобальне зростання цього ринку у 2026 році.

Світові продажі електрокарів

За оцінками компанії, світові продажі електромобілів (BEV і plug-in hybrid) зросли на 3% у річному вимірі — до понад 1,7 млн авто. Водночас у Європі зафіксовано стрибок на 37% — до майже 540 тис. машин, що стало історичним максимумом для одного місяця.

Чому зросли продажі

Аналітики зазначають, що ключовим драйвером стала дорожнеча пального на тлі війни в Ірані, яка порушила постачання через Ормузьку протоку, якою проходить близько 20% світових нафтових потоків.

«Значну частину цього зростання можна пояснити підвищенням цін на бензин», — заявив менеджер даних BMI Чарльз Лестер.

Поза трьома ключовими ринками — Китаєм, Європою та Північною Америкою — продажі електрокарів зросли на 79%, зокрема завдяки різкому подорожчанню енергоносіїв в Австралії, Новій Зеландії, В'єтнамі та Таїланді.

Водночас у Китаї, найбільшому авторинку світу, реєстрації електромобілів скоротилися на 14% — до понад 850 тис. одиниць через скасування стимулів для покупців. У Північній Америці падіння становило 30% (до 121,5 тис. авто) на тлі завершення податкових пільг і планів адміністрації Donald Trump послабити екологічні стандарти.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
