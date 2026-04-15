Ціни на пальне розігнали продажі електрокарів у Європі

Стрімке зростання цін на бензин у Європі спричинило рекордні продажі електромобілів у березні й забезпечило перше глобальне зростання цього ринку у 2026 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence.

Світові продажі електрокарів

За оцінками компанії, світові продажі електромобілів (BEV і plug-in hybrid) зросли на 3% у річному вимірі — до понад 1,7 млн авто. Водночас у Європі зафіксовано стрибок на 37% — до майже 540 тис. машин, що стало історичним максимумом для одного місяця.

Чому зросли продажі

Аналітики зазначають, що ключовим драйвером стала дорожнеча пального на тлі війни в Ірані, яка порушила постачання через Ормузьку протоку, якою проходить близько 20% світових нафтових потоків.

«Значну частину цього зростання можна пояснити підвищенням цін на бензин», — заявив менеджер даних BMI Чарльз Лестер.

Поза трьома ключовими ринками — Китаєм, Європою та Північною Америкою — продажі електрокарів зросли на 79%, зокрема завдяки різкому подорожчанню енергоносіїв в Австралії, Новій Зеландії, В'єтнамі та Таїланді.

Водночас у Китаї, найбільшому авторинку світу, реєстрації електромобілів скоротилися на 14% — до понад 850 тис. одиниць через скасування стимулів для покупців. У Північній Америці падіння становило 30% (до 121,5 тис. авто) на тлі завершення податкових пільг і планів адміністрації Donald Trump послабити екологічні стандарти.