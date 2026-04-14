Українці пересідають на гібриди. Які авто обирають

У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 42% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Які автообирають водії

Частка нових авто в цій кількості становила 56% проти 60% у березні минулого року. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (442 од.)

Другий результат у NISSAN Qashqai (149 од.) Третій за популярністю — TOYOTA Yaris Cross (76 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (89 од.) Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (88 од.) та KIA Niro (75 од.).