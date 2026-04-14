У вівторок, 14 квітня, на українських заправках зафіксовано чергове підвищення цін на більшість видів пального. Найбільш помітно додав в ціні дизель та бензин преміум-сегмента. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
14 квітня 2026, 17:51
Ціни на АЗС 14 квітня: дизель подорожчав на 74 копійки, бензин-преміум — на 53 копійки
Середня вартість пального по Україні змінилася за добу наступним чином:
- Дизельне пальне продемонструвало найбільше зростання — ціна піднялася на 74 копійки і тепер становить у середньому 91,26 грн/л.
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 53 копійки, досягнувши позначки 77,08 грн/л.
- Автомобільний газ продовжує поступове зростання, додавши 13 копійок — до 49,17 грн/л.
- Бензин А-95 показав символічне зниження на 1 копійку і торгується по 73,12 грн/л.
- Бензин А-92: ціна залишилася без змін — 67,34 грн/л.
Читайте також: Ціни на пальне знизилися ненадовго: коли АЗС почнуть продавати дизель за 100 грн
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
