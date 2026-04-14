14 квітня 2026, 16:56

Понад 60% українців обирають вітчизняні товари — опитування Viber

Українці залишаються лояльними до місцевих брендів, хоча підхід до вибору став більш раціональним. 61% респондентів надають перевагу українським виробникам: 8% завжди обирають зроблене в Україні, 53% — можуть інколи робити винятки. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Зміна пріоритетів: якість виходить на перший план

Порівняно з 2025 роком, частка тих, хто завжди обирає українські бренди, скоротилася з 17% до 8%. Натомість зросла кількість тих, хто обирає вітчизняне лише за умови вищої якості порівняно з імпортом — до 27% (проти 21% торік).

Відповіді на питання «Чи підтримуєте ви українських виробників?» розподілилися таким чином:

  • Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки — 53% (як і у 2025);
  • Обираю українське, якщо товар кращий за іноземний — 27% (21% у 2025);
  • Мені байдуже, походження товару не має значення — 11% (8% у 2025);
  • Так, завжди обираю те, що зроблено в Україні — 8% (17% у 2025);
  • Не купую українське, бо не довіряю якості — 1% (1% у 2025).

Репутація та «культура скасування»

Українці також розповіли, чи слідкують за скандалами довкола брендів і чи впливає репутація на вибір товару. 74% опитаних не хвилюють скандали. Натомість 16% респондентів знають про гучні скандали, ще 8% — дізнаються про них від близьких або колег.

На питання «Чи слідкуєте ви за скандалами, повʼязаними з брендами?» розподілилися наступним чином:

  • Не слідкую, мене таке не хвилює — 74%;
  • Час від часу, якщо якийсь гучний скандал — я про нього знатиму — 16%;
  • Не слідкую, але знаю про такі скандали від близьких або колег — 8%;
  • Так, слідкую за скандалами компаній — 2%.

Чи впливають скандали на вибір українців?

57% опитаних зовсім не зважають на скандали з брендами при виборі. Тоді як чверть (25%) респондентів зважають на репутацію: 17% звертають на неї увагу, але лише поруч із ціною та якістю, а для 8% — репутація є вирішальним фактором при покупці.

Відповіді на питання «Чи впливають скандали з брендом / репутація компанії на ваш вибір?» розподілилися таким чином:

  • Ні, я не зважаю на скандали з брендами при виборі — 57%;
  • Так, але лише поруч із ціною та якістю — 17%;
  • Ні, я більше довіряю відгукам знайомих, ніж загальній репутації бренду — 12%;
  • Так, репутація для мене вирішальний фактор — 8%;
  • Мені байдуже, але під тиском оточення не виберу бренд із сумнівною репутацією — 6%.

Опитування

Анонімне онлайн-опитування проводилось серед понад 35 000 респондентів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респонденток віком до 45.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
