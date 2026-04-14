Біткоїн зріс до $74 500, Ethereum — $2 300, зловмисники шантажують криптобіржу Kraken: що нового

Біткоїн пробив рівень у $74 500, Ethereum — $2 300

У вівторок, 14 квітня, криптовалютний ринок відзначився зростанням. Ціна першої криптовалюти закріпилася на рівні понад $74 500, а Ethereum — $2 300. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані торгів.

За останню добу біткоїн зріс на 5,25% і його вартість на момент написання новини становить $74 545. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «зеленій зоні». При цьому найбільше за 24 години додав у ціні Ethereum — +8,67%. Актив торгується на рівні $2 377.

За словами аналітика Zeus Research Домініка Джона, криптовалюта зросла, бо на ринку трохи заспокоїлись страхи і стало більше грошей. Великі інвестори почали активно скуповувати монети, коли ціна впала, а ще в крипту зайшли нові інвестиції через ETF. Через це ціни швидко «відскочили» вгору після падіння.

Але аналітики попереджають, що цей ріст ще нестабільний. Рік Маеда з Presto Research сказав, що рух крипторинку досі сильно залежить від новин, тому він дуже чутливий до будь-яких змін у темі деескалації конфлікту між Іраном та США, тривалості перемир’я та того, чи буде реально відкрита Ормузька протока.

Ethereum-ETF показали найкращий результат за три місяці

Після тривалого періоду затишшя та відтоку капіталу американські крипто-ETF знову демонструють впевнене зростання. За тиждень з 6 по 10 квітня 2026 року спотові Ethereum-ETF залучили $187,07 млн, що стало рекордом з середини січня. Про це свідчать дані SoSoValue.

До цього моменту фонди на базі другої криптовалюти звітували про чисті відтоки коштів протягом трьох тижнів поспіль. Ситуація змінилася в понеділок, 6 квітня, коли приплив за один день сягнув понад $120 млн.

Динаміка Ethereum-фондів:

6 квітня: +$120,24 млн (пік тижня);

7−8 квітня: сумарний відтік -$83,3 млн;

9−10 квітня: відновлення та приплив ще майже $150 млн.

Перша криптовалюта також повернула прихильність великих гравців. Після волатильних тижнів березень-квітень, біткоїн-ETF зафіксували чистий приплив у розмірі $786,31 млн. Найпродуктивнішим днем став понеділок із надходженнями понад $471 млн, що свідчить про накопичення активів перед новими ринковими рухами.

Сегмент ETF на інші альткоїни продемонстрував змішану, але цікаву динаміку:

XRP-ETF: зафіксовано найбільший приплив серед альткоїнів — $11,75 млн.

Невеликі надходження отримали DOGE-ETF ($1,34 млн), LINK-ETF ($1,29 млн) та HBAR-ETF ($0,59 млн).

Аутсайдери: фонди на базі Solana (SOL) втратили $5,62 млн, а Litecoin (LTC) зафіксували символічний відтік у $404 тисячі.

Витік даних на Kraken: зловмисники шантажують біржу відео з даними клієнтів

Одна з найбільших криптобірж світу Kraken опинилася під тиском шантажистів. Група зловмисників вимагає викуп, погрожуючи оприлюднити відеозаписи, на яких зафіксовані персональні дані користувачів майданчика. Про це повідомив директор із безпеки Kraken Нік Перкоко.

Компанія підтвердила два окремі інциденти витоку даних:

Перший випадок стався у лютому 2025 року. За попередніми даними, до нього причетний співробітник служби підтримки.

Другий випадок — дата не розголошується, обставини наразі уточнюються.

В обох кейсах ідеться про відеофайли, на яких відображена чутлива інформація клієнтів. Перкоко наголосив: внутрішні системи та ядро біржі зламані не були, витік мав локальний характер через людський фактор.

За оцінками служби безпеки, інцидент торкнувся приблизно 2 000 користувачів (це близько 0,02% від загальної бази клієнтів). Біржа вже ідентифікувала причетних осіб та заблокувала їм доступ.

Постраждалих клієнтів проінформували особисто. Крім того, крпитобіржа запровадила додаткові протоколи захисту для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Попри погрози зловмисників опублікувати відео, біржа зайняла жорстку позицію — Kraken не вестиме переговорів і не платитиме шантажистам. Компанія вже передала всі наявні докази правоохоронним органам і активно співпрацює зі слідством для притягнення винних до відповідальності.

Інвестиційний бум: криптофонди залучили рекордні $1,1 млрд за тиждень

Після тривалого періоду невизначеності на крипторинок повернувся великий капітал. За даними звіту CoinShares, протягом тижня з 6 по 10 квітня інвестиційні продукти на базі цифрових активів залучили $1,1 млрд. Це найвищий тижневий показник від початку 2026 року.

Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) криптофондів зріс на $13 млрд і перевищив позначку в $144 млрд. Левова частка всього притоку — близько 95% ($1,06 млрд) — припала на ринок США.

Німеччина: +$34,6 млн.

Канада та Швейцарія: сумарно +$14,7 млн.

Торгові оберти зросли на 13% до $21 млрд, хоча цей показник все ще залишається нижчим за середньорічний рівень у $31 млрд.

Фонди на базі першої криптовалюти отримали $871 млн. Загальний притік з початку року тепер становить $2 млрд. Цікаво, що продукти для шорту (ставок на падіння) залучили лише $16 млн.

Інструменти на базі Ethereum показали впевнене зростання на $196,5 млн, проте за підсумками всього року цей актив поки що залишається в «червоній зоні».

Альткоїни — XRP продовжує залучати кошти ($19,3 млн), тоді як Solana втратила $2,5 млн.

Аналітики пов'язують цей сплеск активності з тимчасовим оптимізмом щодо припинення вогню на Близькому Сході та позитивними даними про сповільнення інфляції в США.