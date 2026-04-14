41 млрд на відновлення енергетики: банки покрили лише 1% потреб

Протягом майже двох років банківський сектор України профінансував енергетичні проєкти бізнесу та населення в 21 області на загальну суму 41,5 млрд грн. Кошти надавалися в межах спільного меморандуму щодо фінансування відновлення інфраструктури після масованих російських атак. Про це повідомляє Національний банк України 14 квітня.

Структура фінансування

За даними опитування, проведеного серед банківських установ, з 1 червня 2024 року до 1 квітня 2026 року левову частку грошей отримали юридичні особи. Для бізнесу було погоджено понад 3,5 тисячі кредитів на суму 38,6 млрд грн. Натомість кредитування громадян виглядає відверто маргінальним: фізичним особам видали лише понад 16 тисяч позик на скромні 2,9 млрд грн. У масштабах країни, де мільйони домогосподарств потерпають від дефіциту електроенергії, такі показники свідчать радше про недоступність кредитних інструментів для пересічних українців, аніж про реальну підтримку населення.

За офіційною інформацією, ці кошти дозволили долучитися до розбудови та реконструкції 1,517 ГВт генеруючих потужностей. Найбільші обсяги фінансування спрямували на сонячні (СЕС), газові, а також гідро-, біо- та вітрові установки. Ще 631 МВт припали на проєкти зі зберігання електроенергії (акумулятори, інвертори) та модернізацію теплообладнання.

Кредитний тиск та перегляд стратегій

Попри оптимістичні заяви про те, що кредити сприяють розбудові економіки, статистика розкриває сувору реальність: позичальники змушені швидко гасити борги. Через часткове або повне погашення валовий портфель «енергетичних» кредитів станом на 1 квітня 2026 року скоротився і становив 27,0 млрд грн для юридичних та 2,3 млрд грн для фізичних осіб.

Нацбанк запевняє, що розвиток цієї сфери є частиною Стратегії з розвитку кредитування (реалізується з 2024 року), і підкреслює, що за 2025 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли більше ніж на третину. Завдяки цьому рівень проникнення чистих кредитів бізнесу в економіку зріс уперше від початку повномасштабного вторгнення — з 7,7% до 8,7% ВВП.

У лютому 2026 року НБУ вніс комплексні зміни до оцінки кредитного ризику та корпоративного управління. Тоді ж 53 банки-підписанти меморандуму оновили умови фінансування інвестиційних проєктів. Проте Рада з фінансової стабільності вже ініціювала чергове оновлення Стратегії, намагаючись збалансувати видачу грошей без «надмірних ризиків» для самих банків.

Реальні потреби

Згідно з оцінкою завданих збитків і потреб у відновленні України (RDNA5), презентованою урядом та Світовим банком наприкінці лютого 2026 року, загальна вартість відновлення та модернізації енергосектору на найближчі 10 років сягає 90,6 мільярда доларів.

Щобільше, лише для швидкого відновлення критичної енергетики виключно у 2026 році потрібно 4,9 млрд доларів (близько 200 млрд грн). Це означає, що всі зусилля комерційних банків за два роки покрили лише близько 1% від стратегічної потреби в капіталі.