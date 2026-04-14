Канада підтримала скасування віз для українців: що відомо

Правляча Ліберальна партія Канади підтримала резолюцію, яка передбачає скасування віз для короткострокових поїздок громадян України до Канади. Відповідне рішення закріплено у підсумковому документі партійного з'їзду, пише visitukraine.today.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить для українців

У резолюції зазначається, що партія закликає уряд країни скасувати вимогу отримання гостьової візи для українців, які планують короткострокові подорожі — до 90 днів протягом шести місяців. Такий підхід пропонується впровадити відповідно до практики європейських партнерів Канади.

Перехід до електронного дозволу (eTA)

Замість традиційної візи пропонується застосовувати систему Electronic Travel Authorization (eTA) — електронного дозволу на в'їзд.

Передбачається, що:

нові правила діятимуть лише для власників біометричних паспортів;

дозвіл оформлюватиметься онлайн перед поїздкою;

система працюватиме за аналогією з громадянами країн Європейського Союзу;

перебування дозволятиметься на короткий термін — до 90 днів.

Фактично це означає значне спрощення процедури в'їзду до Канади, без необхідності проходити повний візовий процес.