Правляча Ліберальна партія Канади підтримала резолюцію, яка передбачає скасування віз для короткострокових поїздок громадян України до Канади. Відповідне рішення закріплено у підсумковому документі партійного з'їзду, пише visitukraine.today.
14 квітня 2026, 11:37
Канада підтримала скасування віз для українців: що відомо
Що це значить для українців
У резолюції зазначається, що партія закликає уряд країни скасувати вимогу отримання гостьової візи для українців, які планують короткострокові подорожі — до 90 днів протягом шести місяців. Такий підхід пропонується впровадити відповідно до практики європейських партнерів Канади.
Перехід до електронного дозволу (eTA)
Замість традиційної візи пропонується застосовувати систему Electronic Travel Authorization (eTA) — електронного дозволу на в'їзд.
Передбачається, що:
- нові правила діятимуть лише для власників біометричних паспортів;
- дозвіл оформлюватиметься онлайн перед поїздкою;
- система працюватиме за аналогією з громадянами країн Європейського Союзу;
- перебування дозволятиметься на короткий термін — до 90 днів.
Фактично це означає значне спрощення процедури в'їзду до Канади, без необхідності проходити повний візовий процес.
Джерело: Мінфін
