Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
13 квітня 2026, 8:23

Німеччина офіційно продовжила тимчасовий захист для українців

Українці, яким надано тимчасовий захист у Німеччині, можуть зітхнути з полегшенням: Розділ 24 Закону про проживання офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Про це пише Visitukraine.today.

Українці, яким надано тимчасовий захист у Німеччині, можуть зітхнути з полегшенням: Розділ 24 Закону про проживання офіційно продовжено до 4 березня 2027 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Нещодавно було автоматично продовжено дію 24-го параграфу Закону про перебування українців. Цей пункт регулює надання тимчасового захисту українцям, які були змушені залишити свою країну через війну. Новий термін дії — до 4 березня 2027 року.

Що означає продовження для українців?

Продовження терміну дії 24-го параграфу забезпечує стабільність для сотень тисяч українців у Німеччині. Основні аспекти цього рішення:

1. Автоматичне продовження статусу:

• Для тих, хто вже отримав дозвіл на перебування за 24-м параграфом, ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Продовження статусу відбувається автоматично.

2. Формат документів:

• Підтвердження статусу, ймовірно, залишиться у вигляді листів формату А4. Проте деякі федеральні землі можуть запровадити пластикові картки замість паперових документів. Ця зміна поки що обговорюється.

3. Нові прибуття:

• Українці, які вперше перетинають кордон Німеччини, як і раніше, можуть в'їжджати без візи чи спеціальних дозволів, якщо це їхній перший перетин кордону.

Чи варто переходити на інші типи ВНЖ?

Рішення про зміну статусу залежить від ваших планів:

• Якщо ви плануєте залишитися надовго: Розгляньте можливості переходу на інші види ВНЖ (робочий, студентський чи підприємницький). Це особливо актуально для тих, хто прагне отримати громадянство або інтегруватися в німецьке суспільство.

• Якщо ваша мета — тимчасовий захист: У цьому випадку змінювати статус не потрібно. 24-й параграф надає право на роботу, навчання, соціальні виплати та проживання без додаткових умов.

Продовження 24-го параграфу до 2027 року є важливим кроком для забезпечення стабільності українців у Німеччині. Закон не лише гарантує право на перебування, але й відкриває можливості для інтеграції в суспільство. Проте варто стежити за деталями та оновленнями, зокрема щодо можливих змін у процедурах оформлення документів.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Новини по темі
Всі новини
