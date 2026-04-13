Німеччина офіційно продовжила тимчасовий захист для українців

Українці, яким надано тимчасовий захист у Німеччині, можуть зітхнути з полегшенням: Розділ 24 Закону про проживання офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Про це пише Visitukraine.today.

Що відомо

Нещодавно було автоматично продовжено дію 24-го параграфу Закону про перебування українців. Цей пункт регулює надання тимчасового захисту українцям, які були змушені залишити свою країну через війну. Новий термін дії — до 4 березня 2027 року.

Що означає продовження для українців?

Продовження терміну дії 24-го параграфу забезпечує стабільність для сотень тисяч українців у Німеччині. Основні аспекти цього рішення:

1. Автоматичне продовження статусу:

• Для тих, хто вже отримав дозвіл на перебування за 24-м параграфом, ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Продовження статусу відбувається автоматично.

2. Формат документів:

• Підтвердження статусу, ймовірно, залишиться у вигляді листів формату А4. Проте деякі федеральні землі можуть запровадити пластикові картки замість паперових документів. Ця зміна поки що обговорюється.

3. Нові прибуття:

• Українці, які вперше перетинають кордон Німеччини, як і раніше, можуть в'їжджати без візи чи спеціальних дозволів, якщо це їхній перший перетин кордону.

Чи варто переходити на інші типи ВНЖ?

Рішення про зміну статусу залежить від ваших планів:

• Якщо ви плануєте залишитися надовго: Розгляньте можливості переходу на інші види ВНЖ (робочий, студентський чи підприємницький). Це особливо актуально для тих, хто прагне отримати громадянство або інтегруватися в німецьке суспільство.

• Якщо ваша мета — тимчасовий захист: У цьому випадку змінювати статус не потрібно. 24-й параграф надає право на роботу, навчання, соціальні виплати та проживання без додаткових умов.

Продовження 24-го параграфу до 2027 року є важливим кроком для забезпечення стабільності українців у Німеччині. Закон не лише гарантує право на перебування, але й відкриває можливості для інтеграції в суспільство. Проте варто стежити за деталями та оновленнями, зокрема щодо можливих змін у процедурах оформлення документів.