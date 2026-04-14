Нідерланди першими в Європі дозволили Tesla Full Self-Driving Supervised

Нідерланди стали першою країною в Європі, яка надала дозвіл на використання системи допомоги водієві Tesla Full Self-Driving Supervised. Дозвіл видало національне агентство RDW, яке відповідає за сертифікацію транспортних засобів, пише Межа.

Як працює Full Self-Driving Supervised

За даними регулятора, Full Self-Driving Supervised проходила перевірки понад півтора року. Тестування проводили як на закритих полігонах, так і в реальних умовах на дорогах. У RDW зазначили, що система може зробити позитивний внесок у безпеку дорожнього руху.

Водночас підкреслюється, що FSD Supervised не є автономним водінням. Водій повинен постійно тримати руки на кермі, контролювати ситуацію і нести повну відповідальність за керування автомобілем.

Система є допомогою водієві, а не автопілотом. Вона може виконувати окремі функції, зокрема утримання в смузі, автоматичні маневри та адаптацію до дорожньої ситуації, але не працює без участі людини.

Після отримання дозволу в Нідерландах Tesla може використовувати це схвалення як основу для виходу на інші ринки ЄС. У RDW зазначили, що рішення може спростити подальше погодження системи в інших країнах блоку.

Tesla працює над розширенням функцій допомоги водієві за межами США, включно з Європою та Китаєм. Водночас у США система залишається предметом розслідувань з боку Національного управління безпеки дорожнього руху. Перевірки стосуються аварій за участю автомобілів із активованим FSD, зокрема в умовах поганої видимості.