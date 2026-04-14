Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
14 квітня 2026, 9:23

Кому належить держборг Америки в розмірі  $39 трильйонів

Хто насправді фінансує борг Америки у розмірі $39 трильйонів, і яка його частина зберігається всередині країни, а яка — за кордоном показав в інфографіці Visualcapitalist з писиланням на щоденний звіт Міністерства фінансів США.

Хто насправді фінансує борг Америки у розмірі $39 трильйонів, і яка його частина зберігається всередині країни, а яка — за кордоном показав в інфографіці Visualcapitalist з писиланням на щоденний звіт Міністерства фінансів США.

Хто володіє боргом США

Для фінансування зростаючого дефіциту США покладаються на широке коло покупців, включаючи вітчизняні установи, іноземні уряди та власний центральний банк.

З 39 трильйонів доларів валового боргу 31,4 трильйонів доларів (81%) належать вітчизняним та іноземним інвесторам.

Решта 7,6 трильйона доларів (19%) — це внутрішньодержавний борг, що відображає внутрішні державні операції. Ця сума приблизно вдвічі перевищує сукупний статок 20 найбагатших мільярдерів світу .

Борг, що належать державі, відображає борг США перед зовнішніми інвесторами та безпосередньо впливає на процентні ставки, вартість позик та фінансові ринки. На противагу цьому, внутрішньодержавний борг — це гроші, які уряд винен самому собі, переважно через такі програми, як соціальне забезпечення.

Пайові інвестиційні фонди та пенсійні фонди є найбільшими публічними власниками активів, обсяг яких становить 6,6 трильйона доларів, що відображає високий попит на безпечні та ліквідні активи.

Федеральна резервна система має на своєму балансі 4,4 трильйона доларів, що більше, ніж у трьох найбільших іноземних кредиторів — Японії, Великої Британії та Китаю — разом узятих.

Серед фізичних осіб Воррен Баффет, через свою компанію Berkshire Hathaway, є найбільшим неурядовим власником казначейських облігацій США, вартість активів якого станом на четвертий квартал 2025 року оцінювалася в 339 мільярдів доларів .

Що означає високий борг США для пересічного американця?

США входять до десятки країн світу з найбільшою заборгованістю за співвідношенням боргу до ВВП, і їхній борг зростає приблизно на 1 трильйон доларів кожні три місяці. Ця тенденція може вплинути на рівень життя американців.

Зі зростанням боргу більша частка федерального бюджету йде на виплату відсотків, витісняючи витрати на такі пріоритети, як інфраструктура, оборона та соціальні програми.

Надмірна заборгованість може гальмувати зростання заробітної плати та створення робочих місць, водночас сприяючи вищим процентним ставкам, що робить іпотечні кредити, позики та борги за кредитними картками дорожчими.

Оскільки державний борг продовжує зростати, його склад та форма власності залишаються критично важливими для розуміння ризиків для фінансових ринків та економіки в цілому

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами