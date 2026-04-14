Кому належить держборг Америки в розмірі  $39 трильйонів

Хто насправді фінансує борг Америки у розмірі $39 трильйонів, і яка його частина зберігається всередині країни, а яка — за кордоном показав в інфографіці Visualcapitalist з писиланням на щоденний звіт Міністерства фінансів США.

Хто володіє боргом США

Для фінансування зростаючого дефіциту США покладаються на широке коло покупців, включаючи вітчизняні установи, іноземні уряди та власний центральний банк.

З 39 трильйонів доларів валового боргу 31,4 трильйонів доларів (81%) належать вітчизняним та іноземним інвесторам.

Решта 7,6 трильйона доларів (19%) — це внутрішньодержавний борг, що відображає внутрішні державні операції. Ця сума приблизно вдвічі перевищує сукупний статок 20 найбагатших мільярдерів світу .

Борг, що належать державі, відображає борг США перед зовнішніми інвесторами та безпосередньо впливає на процентні ставки, вартість позик та фінансові ринки. На противагу цьому, внутрішньодержавний борг — це гроші, які уряд винен самому собі, переважно через такі програми, як соціальне забезпечення.

Пайові інвестиційні фонди та пенсійні фонди є найбільшими публічними власниками активів, обсяг яких становить 6,6 трильйона доларів, що відображає високий попит на безпечні та ліквідні активи.

Федеральна резервна система має на своєму балансі 4,4 трильйона доларів, що більше, ніж у трьох найбільших іноземних кредиторів — Японії, Великої Британії та Китаю — разом узятих.

Серед фізичних осіб Воррен Баффет, через свою компанію Berkshire Hathaway, є найбільшим неурядовим власником казначейських облігацій США, вартість активів якого станом на четвертий квартал 2025 року оцінювалася в 339 мільярдів доларів .

Що означає високий борг США для пересічного американця?

США входять до десятки країн світу з найбільшою заборгованістю за співвідношенням боргу до ВВП, і їхній борг зростає приблизно на 1 трильйон доларів кожні три місяці. Ця тенденція може вплинути на рівень життя американців.

Зі зростанням боргу більша частка федерального бюджету йде на виплату відсотків, витісняючи витрати на такі пріоритети, як інфраструктура, оборона та соціальні програми.

Надмірна заборгованість може гальмувати зростання заробітної плати та створення робочих місць, водночас сприяючи вищим процентним ставкам, що робить іпотечні кредити, позики та борги за кредитними картками дорожчими.

Оскільки державний борг продовжує зростати, його склад та форма власності залишаються критично важливими для розуміння ризиків для фінансових ринків та економіки в цілому