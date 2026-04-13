64 тисячі елітних «безхатьків»: як чиновники та судді масово приховують нерухомість від НАЗК

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 квітня 2026, 18:37

64 тисячі елітних «безхатьків»: як чиновники та судді масово приховують нерухомість від НАЗК

Посадовці масово ігнорують антикорупційне законодавство, подаючи декларації без жодної вказівки на місце свого проживання. Попри високі зарплати, володіння предметами розкоші та мільйонні заощадження, представники місцевої влади, суддівського корпусу та правоохоронних органів роками вдають із себе безхатьків на папері. Про це повідомляє NGL.media 13 квітня.

Посадовці масово ігнорують антикорупційне законодавство, подаючи декларації без жодної вказівки на місце свого проживання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

64 тисячі «бездомних» із мандатами та погонами

Антикорупційне законодавство чітко регламентує: електронна декларація, яка подається на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), складається з 16 розділів. Посадовець зобов'язаний розкрити інформацію про себе, членів сім'ї, доходи, заощадження, кредити, членство в громадських організаціях, а також деталізувати рухоме та нерухоме майно. У розділі нерухомості необхідно вказувати всі будинки, квартири, земельні ділянки, гаражі, паркомісця і навіть сараї. Причому форма власності не має значення — декларувати потрібно і власне майно, і орендоване, і те, яким чиновник користується безкоштовно (живе «у приймах»).

За словами голови ГО «Антикорупційний штаб» Сергія Миткалика, залишати цей розділ порожнім не можна, адже «будь-який суб'єкт декларування не може фактично ніде не проживати». Проте статистика свідчить про системний саботаж цих вимог. За останній рік понад 64 тисячі українських посадовців подали декларації без зазначення жодної нерухомості. Майже 46 тисяч держслужбовців роблять це поспіль щонайменше протягом двох років.

Абсолютними лідерами за приховуванням житла є представники місцевої влади та комунальних підприємств (9,5 тис. осіб). Далі у рейтингу «безхатьків» розташувалися військовослужбовці та правоохоронці (по 7,3 тис.). Ще близько 1,5 тисячі — це співробітники міністерств та їхніх територіальних підрозділів. Не вказали жодного житла і дев’ятеро працівників Офісу Президента. Серед правоохоронців тенденція найпоширеніша серед поліцейських та патрульних, однак відсутність даху над головою декларують і представники елітних органів: 14 співробітників Бюро економічної безпеки (БЕБ) та шість службовців Державного бюро розслідувань (ДБР).

Суддівський парадокс: зарплати у 100 тисяч та життя на вулиці

Окремою кастою, що відверто нехтує правилами, є судді, чия щомісячна платня стартує від 100 тис. грн. Лише під час вибіркового аналізу журналісти знайшли вісьмох служителів Феміди, які формально не мають де жити.

Як автоматизована система НАЗК «не помічає» очевидного

Як свідчить аналіз відкритих даних НАЗК щодо ризик-орієнтованого підходу у 2024−2025 роках, порожня графа нерухомості справді є «червоним прапорцем» для системи. Однак алгоритми налаштовані таким чином, що пріоритет віддається пошуку невідповідностей із базами даних на суми понад 100 прожиткових мінімумів (ознаки незаконного збагачення). Відсутність житла сама по собі рідко стає підставою для глибокої інспекції. В НАЗК фактично легалізували це порушення внутрішньою поблажливістю: інспектори виходять із презумпції, що чиновники просто «не розуміють законодавства» і забувають вказати оренду, а не мають злий умисел. Тому, за словами Сергія Миткалика, випадків порушення кримінальних чи адміністративних проваджень виключно через порожній розділ нерухомості на практиці не існує. Максимальне покарання за недостовірне декларування може становити до 450 тис. грн дисциплінарного штрафу, до 2,2 млн грн адміністративного, або ж кримінальну відповідальність, але для цього доведеться довго доводити умисел у суді.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами