64 тисячі елітних «безхатьків»: як чиновники та судді масово приховують нерухомість від НАЗК

Посадовці масово ігнорують антикорупційне законодавство, подаючи декларації без жодної вказівки на місце свого проживання. Попри високі зарплати, володіння предметами розкоші та мільйонні заощадження, представники місцевої влади, суддівського корпусу та правоохоронних органів роками вдають із себе безхатьків на папері. Про це повідомляє NGL.media 13 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

64 тисячі «бездомних» із мандатами та погонами

Антикорупційне законодавство чітко регламентує: електронна декларація, яка подається на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), складається з 16 розділів. Посадовець зобов'язаний розкрити інформацію про себе, членів сім'ї, доходи, заощадження, кредити, членство в громадських організаціях, а також деталізувати рухоме та нерухоме майно. У розділі нерухомості необхідно вказувати всі будинки, квартири, земельні ділянки, гаражі, паркомісця і навіть сараї. Причому форма власності не має значення — декларувати потрібно і власне майно, і орендоване, і те, яким чиновник користується безкоштовно (живе «у приймах»).

За словами голови ГО «Антикорупційний штаб» Сергія Миткалика, залишати цей розділ порожнім не можна, адже «будь-який суб'єкт декларування не може фактично ніде не проживати». Проте статистика свідчить про системний саботаж цих вимог. За останній рік понад 64 тисячі українських посадовців подали декларації без зазначення жодної нерухомості. Майже 46 тисяч держслужбовців роблять це поспіль щонайменше протягом двох років.

Абсолютними лідерами за приховуванням житла є представники місцевої влади та комунальних підприємств (9,5 тис. осіб). Далі у рейтингу «безхатьків» розташувалися військовослужбовці та правоохоронці (по 7,3 тис.). Ще близько 1,5 тисячі — це співробітники міністерств та їхніх територіальних підрозділів. Не вказали жодного житла і дев’ятеро працівників Офісу Президента. Серед правоохоронців тенденція найпоширеніша серед поліцейських та патрульних, однак відсутність даху над головою декларують і представники елітних органів: 14 співробітників Бюро економічної безпеки (БЕБ) та шість службовців Державного бюро розслідувань (ДБР).

Суддівський парадокс: зарплати у 100 тисяч та життя на вулиці

Окремою кастою, що відверто нехтує правилами, є судді, чия щомісячна платня стартує від 100 тис. грн. Лише під час вибіркового аналізу журналісти знайшли вісьмох служителів Феміди, які формально не мають де жити.

Як автоматизована система НАЗК «не помічає» очевидного

Як свідчить аналіз відкритих даних НАЗК щодо ризик-орієнтованого підходу у 2024−2025 роках, порожня графа нерухомості справді є «червоним прапорцем» для системи. Однак алгоритми налаштовані таким чином, що пріоритет віддається пошуку невідповідностей із базами даних на суми понад 100 прожиткових мінімумів (ознаки незаконного збагачення). Відсутність житла сама по собі рідко стає підставою для глибокої інспекції. В НАЗК фактично легалізували це порушення внутрішньою поблажливістю: інспектори виходять із презумпції, що чиновники просто «не розуміють законодавства» і забувають вказати оренду, а не мають злий умисел. Тому, за словами Сергія Миткалика, випадків порушення кримінальних чи адміністративних проваджень виключно через порожній розділ нерухомості на практиці не існує. Максимальне покарання за недостовірне декларування може становити до 450 тис. грн дисциплінарного штрафу, до 2,2 млн грн адміністративного, або ж кримінальну відповідальність, але для цього доведеться довго доводити умисел у суді.