Ціни на нафту різко злетіли після заяви США про блокаду портів Ірану

Ціни на нафту піднялися вище $100 за барель 13 квітня, оскільки Військово-морські сили США анонсували блокаду портів Ірану. Це сталося після того, як Вашингтон і Тегеран не змогли досягти угоди про припинення війни, пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торги на біржі

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $6,67, або 7,0%, до $101,87 за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $7,26, або 7,5%, до $103,83 за барель після падіння на 1,33% під час попередньої сесії.

Блокада США

Як писав раніше «Мінфін», президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social повідомив, що з 13 квітня військово-морські сили США розпочнуть блокування Ормузької протоки.